Foreign Affairs: Русия изостана с година от графика за превземането на Покровск, предстои решаваща зима

Русия е планирала да превземе напълно украинския град Покровск, ключов логистичен център в Донецка област, до ноември 2024 г., но силите ѝ изостават с година. Въпреки численото си превъзходство, руснаците не са успели бързо да пробият отбраната – украинските сили убиват над 20 000 руски бойци месечно. Предстои обаче решаваща зима, пише американското списание Foreign Affairs.
Сега, според западни експерти, Москва се готви да консолидира контрола над руините на града, разполагайки все повече войски в разрушените квартали на Покровск. Руските дронове активно блокират украинските снабдителни линии.
Фронтът се свива
Покровск не е единствената гореща точка. Руските войски напредват към Константиновка, като едновременно с това образуват „джобове“ на север и юг от фронта. Появиха се и нови заплахи: Москва активно използва дронове с голям обсег и планиращи бомби, които ефективно „обезлюдяват“ градовете, както се случи в Херсон.
Запорожие, икономическият център на юга, също е изложен на риск. Ако Донбас падне, следващата цел на Кремъл вероятно ще бъде Харков.
Путин играе дълга игра.
Анализаторите описват стратегията на Русия в три етапа:
Първо, военен: окупиране или унищожаване на достатъчно територия, за да направи Украйна икономически зависима. Кремъл иска да задържи седем региона – четири вече анексирани, плюс Харков, Николаев и Одеса;
Второ, политически: подчиняване на Киев чрез икономически натиск и заплаха от нова война;
Трето, пълното поглъщане на Украйна в руската орбита, следвайки беларуския сценарий.
Но дори първият етап далеч не е завършен. Русия се надява да изтощи украинската армия, но темпото на офанзивата остава бавно, въпреки огромните загуби.
Оръжия, хора и решителност
Украйна навлиза в четвъртата си военна зима. Нейната устойчивост ще се определя от три фактора: ресурси, човешки потенциал и решителност. Европа постепенно поема мисията да доставя боеприпаси, инвестирайки в производството на снаряди, дронове и ракети. Междувременно недостигът на системи за противовъздушна отбрана остава критичен.
Въпреки голямото си военно присъствие, украинската армия е изправена пред недостиг на обучена пехота. Основната задача сега е висококачественото обучение и интегрирането на нови бойци в бойните бригади. Изданието пише:
„Тази зима може да бъде решаваща. Русия произвежда повече ракети от всякога, докато повредената електропреносна мрежа на Украйна вече не е в състояние да захранва цялата страна… Ако Русия може да ускори своите постижения – може би чрез комбинация от сриване на отбранителните линии на Украйна и обезлюдяване на ключови центрове близо до фронта – тя би могла да зададе курс за принуждаване на Украйна към подчинение до 2026 г.“
Но експертите отбелязват: решителната битка ще се проведе не само на фронтовите линии, но и в западната стратегия.
„Прекратяване на огъня няма да бъде постигнато чрез символични жестове или отстъпки към Москва. Кремъл ще промени поведението си само под реален икономически и военен натиск“, отбелязва изданието.
Наблюдателите предупреждават, че времето не е на страната на Киев и всяка зима сега може да се окаже решаваща. Въпреки това, все още има шанс да се задържи фронтът. Изданието заключава:
„Украйна все още има възможност да спечели време, за да окаже натиск върху Русия и да постигне успех. Но тя не може да се съпротивлява безкрайно“.