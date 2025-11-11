Франция: Армията трябва да е готова за възможен сблъсък с Русия до 3–4 години

Франция трябва да бъде готова за потенциален военен сблъсък с Русия в рамките на следващите три до четири години, заяви началникът на Генералния щаб на въоръжените сили генерал Фабиен Мандон в интервю за Ouest-France по повод 107-ата годишнина от Примирието от 1918 г.

„Виждам еволюцията на Русия: през 2008 г. нападна Грузия, през 2014 г. анексира Крим, а през 2022 г. – Украйна. Русия смята Европа за слаба. Тя се реорганизира военно, за да бъде способна да воюва с държави от НАТО. Трябва да сме готови за това,“ подчерта Мандон. - Реклама -

Бившият пилот на „Мираж“, който пое поста през лятото, допълни, че оценката за нарастващия риск от конфликт се споделя и от САЩ, Германия и Великобритания, базирана на данни от военното разузнаване.

За да повиши бойната готовност, френската армия редовно провежда мащабни учения, симулиращи сблъсъци „от руски тип“. Следващото такова ще бъде „Орион 2026“, в което ще участват не само въоръжените сили и националните институции, но и съюзнически държави.

„Няколко международни партньори вече изявиха желание да участват или наблюдават учението, защото споделят нашите опасения,“ отбеляза генералът.

Според Мандон защитата на страната изисква участието на цялото общество, а не само на армията.

„Русия е изучавала нашите общества и знае, че силата ни е в единството. Ако успее да ни раздели, може да ни победи,“ каза той, припомняйки серия провокации и кампании за дестабилизация, включително фалшиви ковчези пред Айфеловата кула и поставени свински глави пред джамии.

Генералът подчерта, че освен военно превъоръжаване, е необходимо и „морално превъоръжаване на нацията“, като всеки гражданин трябва да бъде ангажиран в защитата на страната.

„Русия е изучавала нашите общества и знае, че силата ни е в единството. Ако успее да ни раздели, може да ни победи,“ каза той, припомняйки серия провокации и кампании за дестабилизация, включително фалшиви ковчези пред Айфеловата кула и поставени свински глави пред джамии.

Той призна, че французите все още не са напълно готови за участие в евентуален военен конфликт, но според него „нещата се променят бързо“.