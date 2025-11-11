Франция: Армията трябва да е готова за възможен сблъсък с Русия до 3–4 години

Франция трябва да бъде готова за потенциален военен сблъсък с Русия в рамките на следващите три до четири години, заяви началникът на Генералния щаб на въоръжените сили генерал Фабиен Мандон в интервю за Ouest-France по повод 107-ата годишнина от Примирието от 1918 г.
Бившият пилот на „Мираж“, който пое поста през лятото, допълни, че оценката за нарастващия риск от конфликт се споделя и от САЩ, Германия и Великобритания, базирана на данни от военното разузнаване.
За да повиши бойната готовност, френската армия редовно провежда мащабни учения, симулиращи сблъсъци „от руски тип“. Следващото такова ще бъде „Орион 2026“, в което ще участват не само въоръжените сили и националните институции, но и съюзнически държави.
Според Мандон защитата на страната изисква участието на цялото общество, а не само на армията.
Генералът подчерта, че освен военно превъоръжаване, е необходимо и „морално превъоръжаване на нацията“, като всеки гражданин трябва да бъде ангажиран в защитата на страната.
Той призна, че французите все още не са напълно готови за участие в евентуален военен конфликт, но според него „нещата се променят бързо“.
Франция трябва да бъде готова за потенциален военен сблъсък с Русия в рамките на следващите три до четири години, заяви началникът на Генералния щаб на въоръжените сили генерал Фабиен Мандон в интервю за Ouest-France по повод 107-ата годишнина от Примирието от 1918 г.
Бившият пилот на „Мираж“, който пое поста през лятото, допълни, че оценката за нарастващия риск от конфликт се споделя и от САЩ, Германия и Великобритания, базирана на данни от военното разузнаване.
За да повиши бойната готовност, френската армия редовно провежда мащабни учения, симулиращи сблъсъци „от руски тип“. Следващото такова ще бъде „Орион 2026“, в което ще участват не само въоръжените сили и националните институции, но и съюзнически държави.
Според Мандон защитата на страната изисква участието на цялото общество, а не само на армията.
Генералът подчерта, че освен военно превъоръжаване, е необходимо и „морално превъоръжаване на нацията“, като всеки гражданин трябва да бъде ангажиран в защитата на страната.
Той призна, че французите все още не са напълно готови за участие в евентуален военен конфликт, но според него „нещата се променят бързо“.
,,Да би мирно стояло,не би чудо видяло,,
народно умотворение
Французите ли ще се стреснат или плаши
,,гарите,,