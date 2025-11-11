ФСБ осуети отвличане на изтребител МиГ-31 с хиперзвукова ракета „Кинжал“ от Украйна

Руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) обяви осуетяването на операция на украинското военно разузнаване за отвличане на руски изтребител МиГ-31, оборудван с хиперзвукова ракета „Кинжал“. Според ФСБ целта е била самолетът да се използва за провокация срещу най-голямата авиобаза на НАТО в Румъния, в град Констанца, предава ТАСС.

Службата твърди, че операцията е била подготвена от Главното разузнавателно управление на украинското Министерство на отбраната под наблюдението на британското разузнаване. На руските пилоти са били „предложени 3 милиона долара за отвличане на МиГ-31“.

Освен това, според ФСБ, на пилота-навигатор е било обещано гражданство на западна държава. Руските медии съобщават, че когато един от пилотите е съобщил за липса на умения за кацане, му е било предложено онлайн обучение от пилот на украинските въоръжени сили. Командирът на екипажа е трябвало да бъде неутрализиран във въздуха с помощта на токсично вещество.

„Отвличането е било планирано над Черно море — Киев е предложил да се инсценира самолетна катастрофа, за да се осигури прикритие“, пише Telegram каналът „Zvezdnaws“.

Разузнавателната служба е планирала да насочи самолета към местоположението на най-голямата авиобаза на НАТО в Югоизточна Европа, в Румъния, където той може да бъде свален от системи за противовъздушна отбрана.

ФСБ отбеляза, че целта на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна не е била да залови пилота и самолета невредими, а да предизвика катастрофа.

В украинската и британската разузнавателна операция е участвала организацията Bellingcat, която е нежелана в Русия, твърдят от руската служба.

Според тях, украинското военно разузнаване е започнало да планира операцията по отвличане на МиГ-31 през есента на 2024 г.

За базата

Най-голямата военна база на НАТО в Европа се изгражда в Констанца, югоизточна Румъния, в резултат на разширяването на 57-ма авиобаза на румънските военновъздушни сили. В село Михаил Когълничану се работи по разширяването на съществуващ военен комплекс, който ще се простира на няколко хиляди хектара и ще приюти хиляди американски войници и техните семейства.

Проектът за военен комплекс, обхващащ 2800 хектара, включва разширяване на инфраструктурата на летището, включително писти и хангари.

Градът ще приюти 10 000 войници от НАТО, техните семейства и помощен персонал на базата.

Очаква се базата да бъде напълно оперативна през 2040 г.

Отвличане на руски хеликоптер

Подобен инцидент действително се случи в миналото. През 2023 г., руски хеликоптер Ми-8 е бил отвлечен като част от специалната операция „Синица“ на украинската разузнавателна служба.

Хеликоптерът е напълно непокътнат и след това е използван за нуждите на украинските въоръжени сили след подробна проверка на оборудването му.