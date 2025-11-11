НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 11.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          ФСБ осуети отвличане на изтребител МиГ-31 с хиперзвукова ракета „Кинжал“ от Украйна

          0
          106
          МиГ-31
          МиГ-31
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) обяви осуетяването на операция на украинското военно разузнаване за отвличане на руски изтребител МиГ-31, оборудван с хиперзвукова ракета „Кинжал“. Според ФСБ целта е била самолетът да се използва за провокация срещу най-голямата авиобаза на НАТО в Румъния, в град Констанца, предава ТАСС.

          - Реклама -

          Службата твърди, че операцията е била подготвена от Главното разузнавателно управление на украинското Министерство на отбраната под наблюдението на британското разузнаване. На руските пилоти са били „предложени 3 милиона долара за отвличане на МиГ-31“.

          Освен това, според ФСБ, на пилота-навигатор е било обещано гражданство на западна държава. Руските медии съобщават, че когато един от пилотите е съобщил за липса на умения за кацане, му е било предложено онлайн обучение от пилот на украинските въоръжени сили. Командирът на екипажа е трябвало да бъде неутрализиран във въздуха с помощта на токсично вещество.

          „Отвличането е било планирано над Черно море — Киев е предложил да се инсценира самолетна катастрофа, за да се осигури прикритие“, пише Telegram каналът „Zvezdnaws“.

          Разузнавателната служба е планирала да насочи самолета към местоположението на най-голямата авиобаза на НАТО в Югоизточна Европа, в Румъния, където той може да бъде свален от системи за противовъздушна отбрана.

          ФСБ отбеляза, че целта на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна не е била да залови пилота и самолета невредими, а да предизвика катастрофа.

          В украинската и британската разузнавателна операция е участвала организацията Bellingcat, която е нежелана в Русия, твърдят от руската служба.

          Според тях, украинското военно разузнаване е започнало да планира операцията по отвличане на МиГ-31 през есента на 2024 г.

          За базата

          Най-голямата военна база на НАТО в Европа се изгражда в Констанца, югоизточна Румъния, в резултат на разширяването на 57-ма авиобаза на румънските военновъздушни сили. В село Михаил Когълничану се работи по разширяването на съществуващ военен комплекс, който ще се простира на няколко хиляди хектара и ще приюти хиляди американски войници и техните семейства.

          Проектът за военен комплекс, обхващащ 2800 хектара, включва разширяване на инфраструктурата на летището, включително писти и хангари.

          Градът ще приюти 10 000 войници от НАТО, техните семейства и помощен персонал на базата.

          Очаква се базата да бъде напълно оперативна през 2040 г.

          Отвличане на руски хеликоптер

          Подобен инцидент действително се случи в миналото. През 2023 г., руски хеликоптер Ми-8 е бил отвлечен като част от специалната операция „Синица“ на украинската разузнавателна служба.

          Хеликоптерът е напълно непокътнат и след това е използван за нуждите на украинските въоръжени сили след подробна проверка на оборудването му.

          Руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) обяви осуетяването на операция на украинското военно разузнаване за отвличане на руски изтребител МиГ-31, оборудван с хиперзвукова ракета „Кинжал“. Според ФСБ целта е била самолетът да се използва за провокация срещу най-голямата авиобаза на НАТО в Румъния, в град Констанца, предава ТАСС.

          - Реклама -

          Службата твърди, че операцията е била подготвена от Главното разузнавателно управление на украинското Министерство на отбраната под наблюдението на британското разузнаване. На руските пилоти са били „предложени 3 милиона долара за отвличане на МиГ-31“.

          Освен това, според ФСБ, на пилота-навигатор е било обещано гражданство на западна държава. Руските медии съобщават, че когато един от пилотите е съобщил за липса на умения за кацане, му е било предложено онлайн обучение от пилот на украинските въоръжени сили. Командирът на екипажа е трябвало да бъде неутрализиран във въздуха с помощта на токсично вещество.

          „Отвличането е било планирано над Черно море — Киев е предложил да се инсценира самолетна катастрофа, за да се осигури прикритие“, пише Telegram каналът „Zvezdnaws“.

          Разузнавателната служба е планирала да насочи самолета към местоположението на най-голямата авиобаза на НАТО в Югоизточна Европа, в Румъния, където той може да бъде свален от системи за противовъздушна отбрана.

          ФСБ отбеляза, че целта на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна не е била да залови пилота и самолета невредими, а да предизвика катастрофа.

          В украинската и британската разузнавателна операция е участвала организацията Bellingcat, която е нежелана в Русия, твърдят от руската служба.

          Според тях, украинското военно разузнаване е започнало да планира операцията по отвличане на МиГ-31 през есента на 2024 г.

          За базата

          Най-голямата военна база на НАТО в Европа се изгражда в Констанца, югоизточна Румъния, в резултат на разширяването на 57-ма авиобаза на румънските военновъздушни сили. В село Михаил Когълничану се работи по разширяването на съществуващ военен комплекс, който ще се простира на няколко хиляди хектара и ще приюти хиляди американски войници и техните семейства.

          Проектът за военен комплекс, обхващащ 2800 хектара, включва разширяване на инфраструктурата на летището, включително писти и хангари.

          Градът ще приюти 10 000 войници от НАТО, техните семейства и помощен персонал на базата.

          Очаква се базата да бъде напълно оперативна през 2040 г.

          Отвличане на руски хеликоптер

          Подобен инцидент действително се случи в миналото. През 2023 г., руски хеликоптер Ми-8 е бил отвлечен като част от специалната операция „Синица“ на украинската разузнавателна служба.

          Хеликоптерът е напълно непокътнат и след това е използван за нуждите на украинските въоръжени сили след подробна проверка на оборудването му.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Руската армия удари с „Кинжали“ Главния център за радиоелектронно разузнаване на ГУР и летище за F-16 в Украйна

          Иван Христов -
          Руската армия нанесе удари с хиперзвукови ракети „Кинжал“ по Главния център за радиоелектронно разузнаване на Главното разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната на...
          Война

          Австрийски полковник: Покровск падна, ВСУ трябва незабавно да се изтеглят от руините, за да не бъдат отрязани от север

          Иван Христов -
          Град Покровск в Донецка област е паднал и е на 90-95 процента под руски контрол, заяви полковникът от австрийската армия Маркус Райснер пред NTV. „Самият...
          Крими

          Разследване: корупция сред хората на Зеленски

          Пламена Ганева -
          Според публикация на The New York Times, украинските антикорупционни институции засилват натиска върху правителството на Володимир Зеленски, след като администрацията му се опитала да...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions