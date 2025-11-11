НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 11.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаИкономика

          Гърция разкри ДДС измама с българска фирма „фантом“ при търговия с луксозни автомобили

          0
          14
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Гръцките данъчни власти разобличиха сложна схема за измама с ДДС, свързана с трансгранична търговия на употребявани автомобили в рамките на ЕС, съобщи атинският вестник „Катимерини“.

          - Реклама -

          Според информацията на Независимия орган за публични приходи (AADE), няколко гръцки търговци на автомобили са си сътрудничили с българска фирма „фантом“, за да избегнат плащането на данък върху добавената стойност при внос на превозни средства.

          Българското дружество е закупувало автомобили от Германия по стандартен режим за ДДС, след което ги е препродавало на гръцки компании с фалшифицирани фактури, в които невярно е бил прилаган специален режим на облагане, валиден за вътреобщностни доставки.

          Според разследването гръцките вносители са използвали тези документи, за да избегнат плащането на дължимия ДДС на митницата.

          До момента властите са проследили 19 автомобила, предимно луксозни модели, на обща стойност над 885 000 евро, като загубите за държавата се изчисляват на повече от 212 000 евро.

          От AADE съобщават, че разследването продължава, като се използват дигитални инструменти за проследяване и кръстосани проверки, за да бъдат разкрити други подобни случаи на данъчни измами в сектора на вноса на употребявани автомобили.

          Гръцките данъчни власти разобличиха сложна схема за измама с ДДС, свързана с трансгранична търговия на употребявани автомобили в рамките на ЕС, съобщи атинският вестник „Катимерини“.

          - Реклама -

          Според информацията на Независимия орган за публични приходи (AADE), няколко гръцки търговци на автомобили са си сътрудничили с българска фирма „фантом“, за да избегнат плащането на данък върху добавената стойност при внос на превозни средства.

          Българското дружество е закупувало автомобили от Германия по стандартен режим за ДДС, след което ги е препродавало на гръцки компании с фалшифицирани фактури, в които невярно е бил прилаган специален режим на облагане, валиден за вътреобщностни доставки.

          Според разследването гръцките вносители са използвали тези документи, за да избегнат плащането на дължимия ДДС на митницата.

          До момента властите са проследили 19 автомобила, предимно луксозни модели, на обща стойност над 885 000 евро, като загубите за държавата се изчисляват на повече от 212 000 евро.

          От AADE съобщават, че разследването продължава, като се използват дигитални инструменти за проследяване и кръстосани проверки, за да бъдат разкрити други подобни случаи на данъчни измами в сектора на вноса на употребявани автомобили.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Белград протестира срещу проекта на зетя на Тръмп

          Георги Петров -
          Стотици сръбски студенти и жители на Белград излязоха на протест срещу плановете за разрушаване на бившата щабквартира на югославската армия, за да бъде построен...
          Правосъдие

          За жестокост към животни: Внасят обвинителния акт срещу мъчителите от Перник

          Екип Евроком -
          Следствените действия срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев, арестувани по обвинения за мъчение и убийство на животни, са финализирани. Новината беше потвърдена пред „Телеграф“...
          Общество

          Валежите спират в сряда, следобед ще е слънчево

          Пламена Ганева -
          Минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, в котловините по-ниски, а в София – около 2°. Преди обяд над Източна България облачността ще е...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions