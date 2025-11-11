Гърция разкри ДДС измама с българска фирма „фантом“ при търговия с луксозни автомобили

Гръцките данъчни власти разобличиха сложна схема за измама с ДДС, свързана с трансгранична търговия на употребявани автомобили в рамките на ЕС, съобщи атинският вестник „Катимерини“.

- Реклама -

Според информацията на Независимия орган за публични приходи (AADE), няколко гръцки търговци на автомобили са си сътрудничили с българска фирма „фантом“, за да избегнат плащането на данък върху добавената стойност при внос на превозни средства.

Българското дружество е закупувало автомобили от Германия по стандартен режим за ДДС, след което ги е препродавало на гръцки компании с фалшифицирани фактури, в които невярно е бил прилаган специален режим на облагане, валиден за вътреобщностни доставки.

Според разследването гръцките вносители са използвали тези документи, за да избегнат плащането на дължимия ДДС на митницата.



До момента властите са проследили 19 автомобила, предимно луксозни модели, на обща стойност над 885 000 евро, като загубите за държавата се изчисляват на повече от 212 000 евро.

От AADE съобщават, че разследването продължава, като се използват дигитални инструменти за проследяване и кръстосани проверки, за да бъдат разкрити други подобни случаи на данъчни измами в сектора на вноса на употребявани автомобили.