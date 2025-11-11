НА ЖИВО
      вторник, 11.11.25
          Георги Георгиев: Досъдебно производство е образувано по случая с прегазеното куче в „Разсадника"

          Снимка: БГНЕС
          По случая с прегазено с автомобил куче в София Софийска районна прокуратура е образувала досъдебно производство, съобщи във Facebook министърът на правосъдието Георги Георгиев. 

          „Припомням, че само преди 4 месеца по мое предложение именно заради ужасяващи случаи на садистично отношение към животни бяха направени промени в Наказателния кодекс“, написа министърът и допълни, че наказанието „лишаване от свобода“ е завишено до 4 години при проява на жестокост, която е причинила смърт или тежко увреждане, и до 8 години, когато е установен умисъл и деянието е извършено по особено мъчителен за животното начин,  заяви Георгиев.

