      вторник, 11.11.25
          Германия осъди петима мъже за разпространяване на детска порнография

          Германски съд осъди петима мъже на затвор заради това, че са поддържали даркнет платформа, в която стотици хиляди потребители са споделяли изображения и видеа на сексуално насилие над деца, предаде АФП.

          Петимата обвиняеми, на възраст между 44 и 63 години, получиха присъди от 5 години и половина до 10 години и половина лишаване от свобода, съобщи говорител на съда в Мьонхенгладбах, Западна Германия.

          Съдът постанови, че един от мъжете ще остане в превантивно задържане и след излежаване на присъдата си, поради високата вероятност да извърши ново престъпление.

          Платформата, наречена „Алиса в страната на чудесата“ (Alice in Wonderland), беше закрита след национална полицейска операция през септември 2024 г.

          По време на процеса, започнал през октомври, подсъдимите „в голяма степен признаха обвиненията срещу тях“, посочи говорителят на съда.

          Според прокуратурата, мъжете са действали като „модератори или администратори“ на платформата в периода от март 2019 г. до септември 2024 г.

          „Основната цел на платформата беше да предоставя на членовете си порнографско съдържание, включващо деца и непълнолетни, както и да служи като място за обмен на такъв материал“, заявиха прокурорите.

          Един от обвиняемите имал задачата „да замъглява лицата на потребителите в собствено заснето съдържание, за да затрудни последващо наказателно преследване“, уточнява обвинението.

          Обвинението допълни, че платформата е използвана и за уговаряне на срещи, на които участници реално са извършвали насилие над деца.

          Петимата подсъдими също така са притежавали собствени изображения и видеа със сексуално насилие над деца, като част от заснетите жертви са били едва на една година.

          След полицейските обиски властите заявиха, че сайтът е бил една от най-дълго функциониращите платформи от този тип, използвана за споделяне на милиони снимки и видеозаписи.

