Голямото затваряне в Ямбол: финалът на кръговото идва с неудобства

Едно от ключовите кръстовища в Ямбол, разположено на бул. „Крайречен“ при Биков мост и ул. „Крали Марко“, ще бъде напълно затворено за движение на 13 и 14 ноември. Причината е преминаването към последния етап от изграждането на новото кръгово движение в района, който включва полагане на финалния износоустойчив асфалтов пласт, съобщиха от пресцентъра на общината.

За да се гарантира качественото и безопасно извършване на строително-ремонтните дейности, се въвежда и временна промяна в маршрутите на линиите от градския транспорт. Подробна информация за новите разписания е публикувана на официалния сайт и на фейсбук страницата на Община Ямбол. От местната администрация предупреждават, че са възможни минимални закъснения по автобусните линии.

Работата по кръговото кръстовище при Биков мост започна в края на юли 2025 г. Според проекта съоръжението ще бъде с вътрешен кръг с диаметър 25 метра и външен – 41,5 метра. Дейностите по пътната връзка между бул. „Крайречен“ и ул. „Крали Марко“ включват също изграждането на нови тротоари и свързването на вече съществуващата велосипедна алея.