НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 11.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Грабеж във Варна: Въоръжена жена нахлу в супермаркет

          0
          13
          Снимка: БГНЕС Архив
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Служители на Второ районно управление във Варна задържаха 52-годишна местна жителка, извършила въоръжен грабеж в супермаркет. Жената до момента не е имала криминални прояви.

          - Реклама -

          Благодарение на бързи оперативно-издирвателни действия, извършителката е била идентифицирана и арестувана ден след престъплението. Според информацията по разследването, тя е насочила газов пистолет към продавач-консултантка и е отнела над 400 лева от оборота на магазина.

          Арестуваха 26-годишен мъж за въоръжен грабеж над германски студент в метрото Арестуваха 26-годишен мъж за въоръжен грабеж над германски студент в метрото

          Жената е задържана за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство за установяване на всички факти и обстоятелства около престъплението.

          Служители на Второ районно управление във Варна задържаха 52-годишна местна жителка, извършила въоръжен грабеж в супермаркет. Жената до момента не е имала криминални прояви.

          - Реклама -

          Благодарение на бързи оперативно-издирвателни действия, извършителката е била идентифицирана и арестувана ден след престъплението. Според информацията по разследването, тя е насочила газов пистолет към продавач-консултантка и е отнела над 400 лева от оборота на магазина.

          Арестуваха 26-годишен мъж за въоръжен грабеж над германски студент в метрото Арестуваха 26-годишен мъж за въоръжен грабеж над германски студент в метрото

          Жената е задържана за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство за установяване на всички факти и обстоятелства около престъплението.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Православната църква почита Свети Мина – закрилник на семейството, сираците и воините

          Екип Евроком -
          На 11 ноември православната църква почита паметта на свети великомъченик Мина – чудотворецът, покровител на сираците и бездомните. Името Мина има значение на „месечина“ или...
          Общество

          Столична община се готви за евентуална криза с боклука в три района

          Екип Евроком -
          Столичната община е подготвена за евентуална кризисна ситуация със сметоизвозването в районите „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“, тъй като договорът с настоящата фирма изтича на...
          Общество

          1100 Л/КВ.М: Невиждан потоп удави остров Лесбос (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Нощен порой на гръцкия остров Лесбос предизвика сериозни наводнения в западната част на егейския остров, като потопи домове и предприятия.Вследствие на бедствието местните власти...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions