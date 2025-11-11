Грабеж във Варна: Въоръжена жена нахлу в супермаркет

Служители на Второ районно управление във Варна задържаха 52-годишна местна жителка, извършила въоръжен грабеж в супермаркет. Жената до момента не е имала криминални прояви.

Благодарение на бързи оперативно-издирвателни действия, извършителката е била идентифицирана и арестувана ден след престъплението. Според информацията по разследването, тя е насочила газов пистолет към продавач-консултантка и е отнела над 400 лева от оборота на магазина.

Жената е задържана за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство за установяване на всички факти и обстоятелства около престъплението.