ISW: Русия е започнала тайна подготовка на резервисти за изпращане в Украйна

Русия е започнала принудителна частична военна служба като част от по-широката си инициатива за създаване на активен резерв, вероятно за използване в бойни операции в Украйна. Такова мнение се изразява в последния доклад на базирания в САЩ Институт за изследване на войната (ISW). На 5 ноември руският президент Владимир Путин подписа закон, позволяващ на Русия да обучава резервисти за защита на критична инфраструктура, предава УНИАН.

Формално резервистите трябва да действат на руска територия, но анализатори на ISW смятат, че истинската цел на Кремъл е да сформира „активен резерв“ за бойни операции срещу Украйна.

Институтът отбелязва, че Кремъл преди това е игнорирал договорните задължения, които възпрепятстват способността му да води война в Украйна по своя преценка, а Путин е манипулирал законите, за да нарушава както открито, така и тайно договорните споразумения, без директно да нарушава закона.

„Руските служители значително нарушават договорните споразумения, тъй като Кремъл е принудил тези, които са подписали краткосрочни военни договори с изтичащи срокове, да служат за неопределено време. ISW смята, че Кремъл използва необходимостта от защита на критична инфраструктура като извинение, за да прикрие по-широки усилия за подготовка на резервисти за разполагане, особено в Украйна“, се казва в доклада.