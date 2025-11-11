ISW: Русия се опитва да обкръжи украинската армия в Покровск, но ВСУ си върнаха Родинское

Ситуацията в района на Покровск и Мирноград остава напрегната, тъй като Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) се борят да удържат фланговете на така наречения „джоб“, докато руската армия продължава настъплението си в района. Това се посочва в нов доклад на Института за изследване на войната (ISW). Анализаторите твърдят, че украинските сили са си върнали ключовото селище Родинское, северно от Покровск, предава УНИАН.

- Реклама -

В същото време, отбелязват анализаторите, ВСУ едновременно провеждат контраофанзива в Покровск и западните му покрайнини, за да предотвратят по-нататъшно руско настъпление по южния фланг на „джоба“.

„Настъплението на окупаторите северно и западно от Покровск се забави през последните дни поради постоянните контраофанзивни действия на украинските сили“, се подчертава в доклада.

Въпреки това, руснаците продължават да напредват на изток и юг от Покровск, което според анализатори на ISW може да показва, че те ще се опитат да създадат „обкръжение“, за да подкрепят усилията за обкръжаване на украинските войски в града и да ги принудят да се оттеглят от по-широк „джоб“.

„Руските сили изглежда работят едновременно за завършване на обкръжението на целия „джоб“ и за неговото намаляване. Перспективите и графикът за тези усилия остават неясни“, смятат анализаторите.