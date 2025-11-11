НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 11.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Ивайло Мирчев: Правителството създава напрежение с мълчанието си за „Лукойл“

          0
          25
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Правителството създава напрежение с мълчанието за „Лукойл“

          Това каза съпредседателят на П „Да, България“ Ивайло Мирчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Мирчев изрази възмущението си, че правителството не дава информация какво смята да прави след 21-и ноември.

          Съпредседателят на „Да, България“ определи като много рисков ход БЕХ да закупи „Лукойл“, защото това можело да доведе до множество санкции, които ще трябва да плащаме, ако собственикът ни осъди впоследствие.

          „Предлагаме България бързо да си прибере всичкото гориво, което е извън страната, за да може ако се стигне до криза, тя да не се разрасне“, заяви още гостът

          Народният представител разкритикува остро бюджета за 2026-а година. По думите му решението за въвеждането на СУПТО е безумно. Обясни, че няма как такава система да се въведе за няколко месеца. По думите му това предложение е просто димка, за да не си видят по-сериозните вреди от бюджета.

          Мирчев припомни, че в в МВР заплатите за две години са се повишили с 68%. Той попита риторично дали има друго ведомство, в което това да се е случило, за частния сектор пък изобщо не можело да става дума.

          „Държавната администрация трябва да бъде оптимизирана. Украйна има най-бърз напредък в последните години по отношение на въвеждане на ек електронни системи, а това е държава, която е в тежка война. ние не искаме да се уволняват хора от администрацията, но тези хора трябва да плащат сами осигуровките“, каза депутатът.

          „Правителството създава напрежение с мълчанието за „Лукойл“

          Това каза съпредседателят на П „Да, България“ Ивайло Мирчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Мирчев изрази възмущението си, че правителството не дава информация какво смята да прави след 21-и ноември.

          Съпредседателят на „Да, България“ определи като много рисков ход БЕХ да закупи „Лукойл“, защото това можело да доведе до множество санкции, които ще трябва да плащаме, ако собственикът ни осъди впоследствие.

          „Предлагаме България бързо да си прибере всичкото гориво, което е извън страната, за да може ако се стигне до криза, тя да не се разрасне“, заяви още гостът

          Народният представител разкритикува остро бюджета за 2026-а година. По думите му решението за въвеждането на СУПТО е безумно. Обясни, че няма как такава система да се въведе за няколко месеца. По думите му това предложение е просто димка, за да не си видят по-сериозните вреди от бюджета.

          Мирчев припомни, че в в МВР заплатите за две години са се повишили с 68%. Той попита риторично дали има друго ведомство, в което това да се е случило, за частния сектор пък изобщо не можело да става дума.

          „Държавната администрация трябва да бъде оптимизирана. Украйна има най-бърз напредък в последните години по отношение на въвеждане на ек електронни системи, а това е държава, която е в тежка война. ние не искаме да се уволняват хора от администрацията, но тези хора трябва да плащат сами осигуровките“, каза депутатът.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Петър Витанов: БСП няма да мине бариерата от 4% на следващи избори

          Златина Петкова -
          "БСП няма да мине бариерата от 4% на следващи избори." Това заяви Петър Виитанов, който беше гост в предаването "Делници" с водещ Николай Колев. Витанов беше...
          Политика

          Костадин Ангелов: Дори Радев да наложи вето за „Лукойл“, ще го отхвърлим за часове

          Никола Павлов -
          България е получила второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) в размер на близо 1 милиард лева, съобщи председателят на парламентарната комисия...
          Общество

          Проф. д-р Андрея Андреев: Диабетът вече не проблем за съдовата хирургия

          Златина Петкова -
          "Вече може да се оперира кръвоносен съд и да се махне тумора. Нещо, което преди се смяташе за невъзможно." Това каза проф. д-р Андрея Андреев,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions