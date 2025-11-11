Ивайло Мирчев: Правителството създава напрежение с мълчанието си за „Лукойл“

„Правителството създава напрежение с мълчанието за „Лукойл“

Това каза съпредседателят на П „Да, България“ Ивайло Мирчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

- Реклама -

Мирчев изрази възмущението си, че правителството не дава информация какво смята да прави след 21-и ноември.

Съпредседателят на „Да, България“ определи като много рисков ход БЕХ да закупи „Лукойл“, защото това можело да доведе до множество санкции, които ще трябва да плащаме, ако собственикът ни осъди впоследствие.

„Предлагаме България бързо да си прибере всичкото гориво, което е извън страната, за да може ако се стигне до криза, тя да не се разрасне“, заяви още гостът

Народният представител разкритикува остро бюджета за 2026-а година. По думите му решението за въвеждането на СУПТО е безумно. Обясни, че няма как такава система да се въведе за няколко месеца. По думите му това предложение е просто димка, за да не си видят по-сериозните вреди от бюджета.

Мирчев припомни, че в в МВР заплатите за две години са се повишили с 68%. Той попита риторично дали има друго ведомство, в което това да се е случило, за частния сектор пък изобщо не можело да става дума.