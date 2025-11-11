НА ЖИВО
          Яник Синер зарадва домашната публика с чиста победа над Феликс Оже-Алиасим

          Във втория кръг на група "Бьорн Борг" италианецът ще се изправи срещу Александър Зверев (Германия)

          Снимка: БГНЕС
          Световният №2 Синер откри участието си във  Финалния турнир на АТП в Торино с победа над Феликс Оже-Алиасим (Канада) – 7:5, 6:1. Така италианецът вече има 27 поредни победи в зала и за последно загуби сет в този турнир на финала през 2023 г., когато бе победен от Новак Джокович. 

          Синер нито веднъж не позволи на съперника си да стигне до точка за пробив. Фаворитът имаше по-труден първи сет, в който се бори 58 минути и доста по-лесен втори, в който при 5:1 започнаха да проличават физическите проблеми на Оже-Алиасим. Изглеждаше, че е получил травма в прасеца, което го направи непълноценен.

          Оже-Алиасим леко накуцваше, като в третия гейм на втория сет Синер вече водеше с 3:0 след ранен пробив, а канадецът поиска медицински тайм-аут.

          С неудържим ас и рева на италианската публика, Яник победи контузения канадец и започна по отличен начин на финалите на ATП. Той завърши 2024-а като номер 1 в света и сега пак може да е така, но за целта трябва да спечели всичките си пет мача в Торино, а Карлос Алкарас да загуби един двубой в груповата фаза и още един в елиминациите след това.

          Във втория кръг на група „Бьорн Борг“ Яник Синер ще се изправи срещу Александър Зверев (Германия) в четвъртък. На същата дата Феликс Оже-Алиасим влиза в битка с Бен Шелтън (САЩ), за оцеляване във Финалния турнир на ATП. 

