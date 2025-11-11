НА ЖИВО
          Кабинетът ще одобри план за бизнес програмите на микро, малки и средни предприятия

          Министерски съвет
          Министерски съвет
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          На редовното си заседание в сряда Министерският съвет ще одобри План за извършване на оценки на изпълнението на бизнес програмите на „микро”-, „малки” и „средни” публични предприятия за 2025 г., предаде БГНЕС.

          Предстои министрите да одобрят съществено отклонение от проекта на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Италианската република за сътрудничество в областта на отбраната относно съвместното изграждане и използване на военни съоръжения на територията на войскови район Кабиле, одобрен с решението по т. 7 от Протокол № 33 от заседанието на Министерския съвет на 13 август 2025 г.

          Кабинетът ще реши за присъединяване на Република България към Европейския център за върхови постижения за гражданско управление при кризи, базиран в гр. Берлин, Федерална република Германия, както и ще одобри промени на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 – 2027 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет.

          Очаква се правителството също да одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените трансфери и финансиране на бюджетното салдо по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2025 г. и проект на Решение за увеличаване на акционерното участие на държавата в капитала на „Иганово” ЕАД. 

