Караджов: Няма да има отпадане на инфраструктурни проекти по бюджета

Към момента по изготвения проектобюджет за 2026 г. няма никаква заплаха за отпадане на инфраструктурни проекти, заяви пред журналисти в Пловдив вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.
Той допълни, че отказът от инфраструктурни инвестиции прави хората по-бедни, тъй като ограничава развитието на регионите и достъпа до работни места.
Проблем при тунел 2 по трасето Елин Пелин – Костенец
Министърът обърна внимание, че единственият проблемен обект остава Тунел 2 по линията Елин Пелин – Костенец, където има сериозни геотехнически предизвикателства.
Той уточни, че поради тези обстоятелства ще се наложи нова тръжна процедура, което ще доведе до забавяне на завършването на обекта.
Всички останали проекти остават по график
Вицепремиерът увери, че всички останали инфраструктурни проекти ще бъдат изпълнени до края на 2029 година.
По време на посещението си в Пловдив Гроздан Караджов се запозна с напредъка на проекта за изграждане на железопътния възел в града. В проверката участваха областният управител Христина Янчева и кметът Костадин Димитров.
Инвестицията е на стойност над 298 млн. лева, като средствата са осигурени по Механизма за свързване на Европа (CEF) и от държавния бюджет.
Към момента по изготвения проектобюджет за 2026 г. няма никаква заплаха за отпадане на инфраструктурни проекти, заяви пред журналисти в Пловдив вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.
Той допълни, че отказът от инфраструктурни инвестиции прави хората по-бедни, тъй като ограничава развитието на регионите и достъпа до работни места.
Проблем при тунел 2 по трасето Елин Пелин – Костенец
Министърът обърна внимание, че единственият проблемен обект остава Тунел 2 по линията Елин Пелин – Костенец, където има сериозни геотехнически предизвикателства.
Той уточни, че поради тези обстоятелства ще се наложи нова тръжна процедура, което ще доведе до забавяне на завършването на обекта.
Всички останали проекти остават по график
Вицепремиерът увери, че всички останали инфраструктурни проекти ще бъдат изпълнени до края на 2029 година.
По време на посещението си в Пловдив Гроздан Караджов се запозна с напредъка на проекта за изграждане на железопътния възел в града. В проверката участваха областният управител Христина Янчева и кметът Костадин Димитров.
Инвестицията е на стойност над 298 млн. лева, като средствата са осигурени по Механизма за свързване на Европа (CEF) и от държавния бюджет.