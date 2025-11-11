Караджов: Няма да има отпадане на инфраструктурни проекти по бюджета

Към момента по изготвения проектобюджет за 2026 г. няма никаква заплаха за отпадане на инфраструктурни проекти, заяви пред журналисти в Пловдив вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

„Социалните разходи са важни и трябва да бъдат запазени, но в същото време не можем да се отказваме от инфраструктурата – хората в Пловдив, Русе, Бургас, София чакат,“ подчерта министърът. - Реклама -

Той допълни, че отказът от инфраструктурни инвестиции прави хората по-бедни, тъй като ограничава развитието на регионите и достъпа до работни места.

„Нека се постигне окончателно съгласие по бюджета между партньорите – работодатели, синдикални организации и правителство, и тогава ще мога да отговоря окончателно. Но засега няма индикации за орязване на проекти,“ уточни Караджов.

Проблем при тунел 2 по трасето Елин Пелин – Костенец

Министърът обърна внимание, че единственият проблемен обект остава Тунел 2 по линията Елин Пелин – Костенец, където има сериозни геотехнически предизвикателства.

„Тунелът попада в тектонични пластове, които се движат. За укрепването му са нужни значително по-скъпи и тежки крепежни системи. Вече повече от шест месеца се извършват научни обследвания,“ каза Караджов.

Той уточни, че поради тези обстоятелства ще се наложи нова тръжна процедура, което ще доведе до забавяне на завършването на обекта.

Всички останали проекти остават по график

Вицепремиерът увери, че всички останали инфраструктурни проекти ще бъдат изпълнени до края на 2029 година.

По време на посещението си в Пловдив Гроздан Караджов се запозна с напредъка на проекта за изграждане на железопътния възел в града. В проверката участваха областният управител Христина Янчева и кметът Костадин Димитров.

Инвестицията е на стойност над 298 млн. лева, като средствата са осигурени по Механизма за свързване на Европа (CEF) и от държавния бюджет.