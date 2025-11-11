Казахстан обяви подписването на Декларация за стратегическо партньорство и съюзничество с Русия

Президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев обяви подписването на Декларация за стратегическо партньорство и съюзничество с Русия.

„Подписването на Декларацията за прехода на отношенията между Казахстан и Русия към всеобхватно стратегическо партньорство и съюзничество ще бъде ключов елемент от обширния дневен ред на моето посещение в Москва. Този документ несъмнено ще постави началото на нова ера в двустранните отношения, потвърждавайки безпрецедентно ниво на взаимно доверие и споделен ангажимент за по-тясно сътрудничество във всички области“, написа той в статия за „Российская газета“.

Токаев отбеляза, че Москва и Астана са изградили образцови отношения.

„Повече от три десетилетия ние непрекъснато развиваме многостранното си сътрудничество в полза на двата ни народа. А предстоящите разговори с президента Владимир Путин са особено значими от гледна точка на по-нататъшното им обогатяване с ново съдържание“, добави президентът.

Според него руският език се радва на особена подкрепа в Казахстан и остава важна част от социалния, образователния и духовния живот. Президентът на страната отбеляза също, че търговският оборот между Москва и Астана наближава 30 милиарда долара, което прави Русия един от трите най-големи външнотърговски партньори на Казахстан.

„Всички постижения в двустранното сътрудничество са неразривно свързани с енергичната и продуктивна работа на президента Владимир Владимирович Путин в тази област. В Казахстан той се радва на непоколебимо уважение като световен държавник, а името му е на устата на политици и обикновени хора в почти всяка страна“, се казва в статията.

Политикът добави, че изграждането на първата атомна електроцентрала в страната, ръководена от „Росатом“, ще позволи на републиката да затвори целия цикъл на ядрено гориво, от добива на уран до производството на електроенергия.

Токаев ще направи държавно посещение в Русия на 11-12 ноември. Той ще проведе разговори с Владимир Путин по актуални въпроси на руско-казахстанското стратегическо партньорство и съюз в политическата, търговско-икономическата, културната и хуманитарната сфера, както и по ключови теми от регионалния и международния дневен ред.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков уточни, че руският лидер ще информира казахстанския президент за последните развития на фронта и уреждането на ситуацията в Украйна.