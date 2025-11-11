НА ЖИВО
          Конституционният съд образува дела за назначенията в ДАР и ДАТО

          Снимка: Александра Маркарян / offnews.bg
          Конституционният съд (КС) е образувал две дела, които ще се произнесат по законосъобразността на последните промени в Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ и Закона за специалните разузнавателни средства, касаещи и Държавната агенция „Технически операции“ (ДАТО). Новината беше обявена от пресцентъра на съда.

          Искането за установяване на противоконституционност е внесено от 53-ма народни представители, а докладчик по делата е конституционният съдия Сашо Пенов.

          С измененията, обхващащи и Закона за ДАНС, беше променен механизмът за назначаване на ръководителите на трите агенции – правомощията бяха отнети от президента и прехвърлени на Народното събрание.
          Досега държавният глава назначаваше председателите с указ.

          НС отхвърли ветото на Радев за ДАР НС отхвърли ветото на Радев за ДАР

          До тези промени се стигна след конфликт между президента Румен Радев и Министерския съвет относно ръководството на ДАНС. Кабинетът предложи за поста Деньо Денев, който временно оглави агенцията след като досегашният ѝ председател Пламен Тончев бе избран за ръководител на Комисията по досиетата.

          Президентът отказа да издаде указ за назначаването на Денев, а управляващото мнозинство – ГЕРБ, БСП и ИТНинициира законовите промени. Те бяха приети в края на октомври и обнародвани в „Държавен вестник“ на 4 ноември.
          Само ден по-късно, на 5 ноември, Министерският съвет отново внесе кандидатурата на Деньо Денев за шеф на ДАНС.

          Президентът наложи вето върху промените, но то бе отхвърлено от парламента.
          Междувременно Конституционният съд вече образува и отделно дело за измененията в Закона за ДАНС, по което докладчик също е съдия Сашо Пенов.

