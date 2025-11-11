Костадин Ангелов: Дори Радев да наложи вето за „Лукойл“, ще го отхвърлим за часове

България е получила второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) в размер на близо 1 милиард лева, съобщи председателят на парламентарната комисия по здравеопазване проф. Костадин Ангелов след заседание на комисията, предаде БТА.

„Планът за възстановяване и устойчивост беше провален, отписан, ние го реанимирахме и благодарение на усилията на цялото правителство и лично на вицепремиера Дончев, второто плащане е факт," заяви Ангелов.

Той подчерта, че правителството има амбицията да получи всички средства, предвидени за страната, до крайния срок на действие на Плана.

Какво включва второто плащане

Европейската комисия е одобрила изплащането на още 438,6 млн. евро (около 1 млрд. лв.) по инструмента, което е първото плащане за България от почти три години.

Първият транш по ПВУ бе получен през декември 2022 г., а навременното осигуряване на второто плащане бе един от ключовите приоритети на правителството.

Искането за плащане беше оттеглено на 17 април 2025 г. и подадено повторно на 23 юли 2025 г., след корекции и допълнителна подготовка. Така общо получените средства вече представляват около една трета от общата алокация за България, като изпълнението на етапните цели достига близо 40%.

На 1 октомври 2025 г. страната ни е подала и трето искане за плащане по ПВУ на стойност 1,6 млрд. евро, като очакванията са средствата да бъдат получени до края на годината.

Ангелов: Президентът не бива да бави закона за „Лукойл“

Проф. Костадин Ангелов коментира и последните промени в Закона за особен търговски управител на „Лукойл – България“, приети от парламента в края на миналата седмица.

„Промените в статута и функциите на особения управител на рафинерията „Лукойл” ще помогнат за бързото разрешаване на проблема с американските санкции върху руската компания,“ заяви той.

По думите му, държавата има готовност да се справи с предизвикателството, стига президентът Румен Радев да не забави процедурата чрез налагане на вето.