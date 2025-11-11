НА ЖИВО
      вторник, 11.11.25
          Политика

          Костадин Ангелов: Дори Радев да наложи вето за „Лукойл", ще го отхвърлим за часове

          Снимка: Anton Stankov / БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          България е получила второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) в размер на близо 1 милиард лева, съобщи председателят на парламентарната комисия по здравеопазване проф. Костадин Ангелов след заседание на комисията, предаде БТА.

          „Планът за възстановяване и устойчивост беше провален, отписан, ние го реанимирахме и благодарение на усилията на цялото правителство и лично на вицепремиера Дончев, второто плащане е факт,“ заяви Ангелов.

          Той подчерта, че правителството има амбицията да получи всички средства, предвидени за страната, до крайния срок на действие на Плана.

          България получава 438,6 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост България получава 438,6 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост

          Какво включва второто плащане

          Европейската комисия е одобрила изплащането на още 438,6 млн. евро (около 1 млрд. лв.) по инструмента, което е първото плащане за България от почти три години.

          Първият транш по ПВУ бе получен през декември 2022 г., а навременното осигуряване на второто плащане бе един от ключовите приоритети на правителството.

          Искането за плащане беше оттеглено на 17 април 2025 г. и подадено повторно на 23 юли 2025 г., след корекции и допълнителна подготовка. Така общо получените средства вече представляват около една трета от общата алокация за България, като изпълнението на етапните цели достига близо 40%.

          На 1 октомври 2025 г. страната ни е подала и трето искане за плащане по ПВУ на стойност 1,6 млрд. евро, като очакванията са средствата да бъдат получени до края на годината.

          Цветан Цветанов: Президентът трябва да свика КСНС по казуса „Лукойл“ Цветан Цветанов: Президентът трябва да свика КСНС по казуса „Лукойл“

          Ангелов: Президентът не бива да бави закона за „Лукойл“

          Проф. Костадин Ангелов коментира и последните промени в Закона за особен търговски управител на „Лукойл – България“, приети от парламента в края на миналата седмица.

          „Промените в статута и функциите на особения управител на рафинерията „Лукойл” ще помогнат за бързото разрешаване на проблема с американските санкции върху руската компания,“ заяви той.

          По думите му, държавата има готовност да се справи с предизвикателството, стига президентът Румен Радев да не забави процедурата чрез налагане на вето.

          „В тази ситуация топката е в полето на президента. Той трябва максимално бързо, ако мисли за България, да върне закона и да издаде указ за неговото публикуване. Ако реши да налага вето, това означава, че не защитава интереса на българските граждани, а корпоративни интереси, които ще станат ясни занапред. Но дори и да бъде наложено вето, то ще бъде преодоляно в рамките на часове,“ категоричен бе Ангелов.

