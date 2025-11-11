Костадин Ангелов: Дори Радев да наложи вето за „Лукойл“, ще го отхвърлим за часове

България е получила второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) в размер на близо 1 милиард лева, съобщи председателят на парламентарната комисия по здравеопазване проф. Костадин Ангелов след заседание на комисията, предаде БТА.
Той подчерта, че правителството има амбицията да получи всички средства, предвидени за страната, до крайния срок на действие на Плана.
Какво включва второто плащане
Европейската комисия е одобрила изплащането на още 438,6 млн. евро (около 1 млрд. лв.) по инструмента, което е първото плащане за България от почти три години.
Първият транш по ПВУ бе получен през декември 2022 г., а навременното осигуряване на второто плащане бе един от ключовите приоритети на правителството.
Искането за плащане беше оттеглено на 17 април 2025 г. и подадено повторно на 23 юли 2025 г., след корекции и допълнителна подготовка. Така общо получените средства вече представляват около една трета от общата алокация за България, като изпълнението на етапните цели достига близо 40%.
На 1 октомври 2025 г. страната ни е подала и трето искане за плащане по ПВУ на стойност 1,6 млрд. евро, като очакванията са средствата да бъдат получени до края на годината.
Ангелов: Президентът не бива да бави закона за „Лукойл“
Проф. Костадин Ангелов коментира и последните промени в Закона за особен търговски управител на „Лукойл – България“, приети от парламента в края на миналата седмица.
По думите му, държавата има готовност да се справи с предизвикателството, стига президентът Румен Радев да не забави процедурата чрез налагане на вето.
България е получила второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) в размер на близо 1 милиард лева, съобщи председателят на парламентарната комисия по здравеопазване проф. Костадин Ангелов след заседание на комисията, предаде БТА.
Той подчерта, че правителството има амбицията да получи всички средства, предвидени за страната, до крайния срок на действие на Плана.
Какво включва второто плащане
Европейската комисия е одобрила изплащането на още 438,6 млн. евро (около 1 млрд. лв.) по инструмента, което е първото плащане за България от почти три години.
Първият транш по ПВУ бе получен през декември 2022 г., а навременното осигуряване на второто плащане бе един от ключовите приоритети на правителството.
Искането за плащане беше оттеглено на 17 април 2025 г. и подадено повторно на 23 юли 2025 г., след корекции и допълнителна подготовка. Така общо получените средства вече представляват около една трета от общата алокация за България, като изпълнението на етапните цели достига близо 40%.
На 1 октомври 2025 г. страната ни е подала и трето искане за плащане по ПВУ на стойност 1,6 млрд. евро, като очакванията са средствата да бъдат получени до края на годината.
Ангелов: Президентът не бива да бави закона за „Лукойл“
Проф. Костадин Ангелов коментира и последните промени в Закона за особен търговски управител на „Лукойл – България“, приети от парламента в края на миналата седмица.
По думите му, държавата има готовност да се справи с предизвикателството, стига президентът Румен Радев да не забави процедурата чрез налагане на вето.