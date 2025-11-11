KЗК и УНСС подписаха споразумение за партньорство в конкурентното право

Председателят на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) доц. Росен Карадимов и ректорът на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) проф. Димитър Димитров подписаха споразумение за сътрудничество в областта на конкурентното право и икономиката, съобщиха от Комисията.

В церемонията участваха още Жельо Бойчев, член на КЗК, д-р Мария Петрова, главен секретар, доц. д-р Николай Крушков, ръководител на катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“, и д-р Гергана Кирилова, директор на дирекция „Кабинет на ректора“.

Целта на партньорството е да се постави основа за устойчиво сътрудничество между институциите чрез обмяна на опит, съвместни изследвания, обучения и кръгли маси. Споразумението ще подпомага и професионалната квалификация на студентите и експертите от Комисията.

„Считам, че общите ни усилия ще допринесат за изграждането на стабилна експертна среда и ще имат реален принос за развитието на конкурентната икономика,“ заяви доц. Карадимов.

„Ще разчитаме на подкрепата и експертизата на преподавателите от УНСС при изготвянето на секторни анализи и прилагането на външни експертни оценки,“ допълни той.

От своя страна, проф. Димитър Димитров подчерта, че дейността на КЗК трябва активно да се представя пред студентите чрез открити лекции, майсторски класове и стажове.

„Когато има меморандум и зад него стоят организирани усилия, ползите за двете страни са безспорни. На базата на подобни споразумения ние вече създадохме Бизнес академия и програми за платени студентски практики,“ отбеляза ректорът.

Съгласно споразумението, КЗК и УНСС ще си сътрудничат при разработването на анализи, оценки, методики и модели в области като конкурентното право и обществените поръчки. Преподаватели от УНСС ще могат да участват като лектори и външни експерти в изготвянето на нормативни документи и правила за работата на Комисията.