Лекарят, прегазил кучето Мая – с глоби за 1680 лв.

Медикът Ненад Цоневски, който предизвика обществено възмущение с умишленото прегазване на кучето Мая, се е оказал сериен нарушител на правилата за движение по пътищата. По данни на „24 часа“, той е натрупал и платил глоби в общ размер на 1680 лева за различни нарушения.

- Реклама -

Санкциите срещу него са наложени за превишена скорост, неспазване на пътни знаци и маркировка, както и за шофиране без документи. От общата сума 1650 лева са били само за превишена скорост.

Случаят с прегазването на кучето Мая предизвика вълна от възмущение в обществото.

След инцидента граждани разкриха профилите на Цоневски в социалните мрежи, като особено шокираща се оказа профилната му снимка във „Вайбър“, на която той позира, държейки истинско кърваво човешко сърце. Впоследствие лекарят изтри профила си във „Фейсбук“.

Междувременно Софийската районна прокуратура е образувала разследване за умишлено убийство на животно. Инцидентът е станал на 9 ноември в столичния квартал „Разсадника“.

Видеозапис показва как Цоневски, докато излиза от гаража си, прегазва кучето, спира с гумата върху тялото на Мая, излиза да погледне, след което отново потегля, оставяйки животното да агонизира.

По-късно медикът се оправдал, че не е видял кучето.

Към момента Цоневски не е задържан, но общественото напрежение расте. Гаражът му осъмна с надпис „Убиец“, а самият той се е изнесъл от кооперацията, в която е живял. Граждани настояват за официална реакция от Военномедицинска академия (ВМА), където Цоневски работи.