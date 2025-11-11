Левски фаворит на букмейкърите за титлата

Левски загуби с 0:1 от ЦСКА в събота, но въпреки това вече е фаворит на букмейкърите за титлата. Причината е огромната криза, в която се намира хегемонът Лудогорец. 14-кратните поредни шампиони не успяха да се възползват от грешната стъпка на „сините“ и ден по-късно загубиха с 2:3 у дома от закъсалия Арда. Разградчани, които временно са водени от Тодор Живондов, не познават успеха в първенството в последните 5 двубоя – имат 3 равенства и 2 загуби, като за последно се наложиха над Монтана с 3:0 на 28 септември.

В момента водещите букмейкъри дават коефициент от 2.00 Левски да стане шампион, пише „Тема Спорт“. А този Лудогорец да завоюва за 15-и последователен път златните медали е 2.50.

Интересното е, че само допреди две-три седмици нещата стояха по коренно различен начин. Тогава „сините“ побеждаваха наред, като имаха аванс от 6 точки пред „орлите“. Ставката за злато обаче бе 3.25, докато тази на разградчани 1.44. Сега обаче букмейкърите вече не вярват, че Лудогорец ще успее да стопи пасива си спрямо Левски, който е 11 точки (б.а. – шампионите имат мач по-малко, като отложеното гостуване на Берое бе насрочено за декември). Втори в класирането е ЦСКА 1948, който е на 5 точки от „сините“.

В същото време симулаторът на специализирания сайт Football Meets Data дава 75% шанс на Левски да триумфира с шампионската титла. Вероятността „сините“ да завършат на втората позиция е оценена на малко под 20%. На Лудогорец се дават едва 19,9% да ликува със златните медали и 49,3% за второ място. Очакванията са отборът на Хулио Веласкес да завърши със 76 точки, на 7 или 8 пред „орлите“. Очертава се сериозна битка между Черно море, ЦСКА 1948, ЦСКА и Локомотив (Пловдив) за позициите между трета и шеста. При тях очакваните точки варират между 55 и 61.