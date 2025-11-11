Левски съди фен на отбора за близо 20 хиляди лева

Ръководството на Левски си държи на думата и вече съди свой фен, заради глоба от БФС по клуба. От „Герена“ са завели дело срещу свой привърженик, за да си възстановят платена глоба от 19 000 лева, наложена му от БФС.

- Реклама -

Санкцията се получи след гостуване на Левски в Разград на 17 август 2024 г. за двубой с Лудогорец. Мачът бе от V кръг на първенството в Първа лига и завърши 1:0 за домакините. В сектора за гостуващи привърженици въпросният запалянко е залепил върху плексигласовата преграда над 20 стикера във формата на свастика. След това е бил разпознат по записи от камери на стадиона на Лудогорец и му е съставен акт за установяване на административно нарушение.

Междувременно Дисциплинарната комисия на БФС глоби Левски с 19 000 лева по доклада на делегата на мача, по силата на Дисциплинарния правилник на БФС, според който на клубовете се налага санкция не по-малка от 37 500 лева, когато техен привърженик извърши нещо, с което „обижда достойнството на лице или група лица, чрез презрителни, дискриминационни или унизителни думи или действия, свързани с раса, пол, цвят на кожата, език, религия или произход“.

Глобата на Левски е намалена наполовина, тъй като е прието, че има изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства и затова и най-лекото предвидено наказание е несъразмерно тежко.

Сумата от 19 000 лева е била погасена чрез прихващане от БФС от траншовете за телевизионни права, които се изплащат от футболната централа на отборите.

На по-късен етап Левски е предявил в Софийския районен съд (СРС) частичен иск за 1000 лева срещу нарушителя.

По делото е постъпил отговор на исковата молба от ответника с инициали Л. К. Т., в който се оспорва претенцията на футболния клуб. Той твърди, че МВР не е констатирало фенът на Левски да е залепил стикерите точно във формата на свастика. В акта за установяване на административно нарушение било записано само, че фенът е бил на стадиона и облепял със стикери на фенклуб от Нови Искър плексигласовата преграда на сектора, но не и да е издигал нацистки символ.

Защитата твърди, че на Л. К. Т. не е издадено наказателно постановление и административнонаказателното производство е прекратено. „Представените записи и снимки не правят връзка между него и извършителя на деянието и не доказват той да го е извършил“, пише адвокатът му.