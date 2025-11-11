НА ЖИВО
          Баскетбол

          Лука Дончич продължава да изумява и дърпа ЛА Лейкърс напред

          Победи постигнаха още Атланта, Минесота, Финикс, Милуоки, Маями и Орландо

          Снимка: БГНЕС
          
          Лука Дончич изигра поредния си феноменален мач, за да помогне на Лейкърс да се върне на победния път в НБА. Селекцията на Франк Вогъл се наложи над Шарлът със 121:111 в среща, изиграна в „Спектрум Сентър“. Така тимът от Ел Ей вече има осем победи и три загуби, което му отрежда четвъртото място във временното класиране на Западната конференция, докато Хорнетс са с три успеха и седем поражения. 

          На 13 ноември (четвъртък) Лейкърс ще имат визита на Оклахома Сити Тъндър, докато Шарлът ще домакинства на Милуоки Бъкс.

          Лука Дончич свърши доста работа, прибирайки се в съблекалнята с 38 точки, 6 борби, 7 асистенции и 5 точни шута отвъд дъгата. Остин Рийвс се отчете с 24, 5 овладени под двата ринга топки и 7 завършващи подавания. Руи Хачимура се разписа с 21 точки, Деандре Ейтън регистрира 14 и 6 овладени под двата коша топки, Маркъс Смарт има 13, 6 завършващи паса и 7 откраднати топки.

          Майлс Бриджис блесна с пълна сила за Хорнетс, приключвайки с 34 точки, 8 борби, 5 асистенции и 7 успешни стрелби от далечна дистанция. Кон Нюпъл финишира с 19 точки, 10 овладени под двата ринга топки и 9 завършващи паса. Колн Секстън реализира 13.

          Детройт и Вашингтон направиха подобаващо шоу, което домакините спечелиха със 137:135 след продължение. Цялото зрелище си го биваше, но главен герой категорично бе Кейд Кънингам от победителите – не само заради неговите 46 точки. А и заради факта, че той отправи 45 шута към коша на съперника за общо 45 минути на игрището.

          Кънингам  завърши с трипъл-дабъл, реализирайки 11 асистенции, 12 борби, че и 5 откраднати топки в мача.

          Виктор Уембаняма наниза 38 точки и добави 12 рибаунда, а Сан Антонио спечели като гост на Чикаго със 121:117. Това бе трета поредна победа за Спърс, които стартираха сезона с 8-2. 

          Други резултати от изминалата нощ:

          Ел Ей Клипърс – Атланта Хоукс 102:105
          Юта Джаз – Минесота Тизмбърулвс 113:120
          Финикс Сънс – Ню Орлиънс Пеликанс 121:98
          Далас Маверикс – Милуоки Бъкс 114:116
          Маями Хийт – Кливланд Кавалиърс 140:138
          Орландо Меджик – Портлан Трейл Блейзърс 115:112

