      вторник, 11.11.25
          Война

          Максим Жорин от „Азов" коментира на видеото с влизането на руснаците в Покровск: „Няма нищо смешно" (ВИДЕО)

          В социалните мрежи се разпространява видеоклип, вероятно направен от руснаци, показващ руски войници, влизащи в Покровск. Повечето от заснетите във видеото военнослужещи карат мотоциклети, а някои са на автомобили. Според подполковник Максим Жорин, заместник-командир на Трети армейски корпус „Азов“, на пръв поглед някои може да си помислят, че това е тромаво, хаотично движение, но в действителност изглежда много тъжно и създава много проблеми на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

          По-специално, войникът публикува видеоклип, който според него показва руски войници, влизащи в Покровск. Кадрите показват военни на мотоциклети, обикновени автомобили с картечници и други подобни. Жорин грубо отбеляза, че ако някой намира видеото на „втората армия в света“, влизаща в града, за смешно, то в действителност няма нищо смешно в това.

          Според него това, което изглежда като хаос и безпорядък, всъщност е доста ефективно на бойното поле. Дори подобни хаотични руски движения да изглеждат забавни, противодействието на подобни действия е много трудно, казва военният офицер.

           „Тактиката на хаотичното настъпление дава добри резултати за врага, като същевременно създава големи проблеми за украинската армия. Въпреки че Русия понася тежки загуби, както си спомняме, на тях не им пука“, подчерта Жорин.

          1 коментар

          1. НЕ МИ ТРИИТЕ КОМЕНТАРИ МРЪСНИ ПСЕВДОДЕМОКРАТИ ОТ ЧЕТАТА НА КРАДЛИВКАТА УРСУЛА.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

