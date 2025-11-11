Мария Капон: Бюджет 2026 е разточителен и ляв, Борисов прави ляв завой, а Пеевски изяжда БСП

Бюджет 2026 ще бъде разделителна линия, която за първи път ясно очертава интересите на предприемачите срещу тези на синдикатите и хората. Това заяви бившият депутат Мария Капон относно влиянието на новия бюджет върху бизнеса в България.
Тя разясни, че предвиденото увеличение от два пункта на осигуровките реално представлява 10% повишение върху общата им стойност, като подчерта: \
Според нея ключовият проблем за българската икономика не са високите заплати, а „ниската производителност на труда в сравнение с другите страни от Европа“, а приказките за работливия българин определи като популистки.
Капон изрази критика, че в бюджета липсват мерки за насърчаване на работата на светло и ограничаване на сивата икономика. Тя отбеляза, че макар осигурителната тежест да е задължителна заради лошото състояние на пенсионния стълб, трябва да се създадат стимули, така че хората сами да искат да се осигуряват за добри пенсии.
Бившият депутат постави въпроса какво държавата дава в замяна на бизнеса.
Капон отчете значителния ръст на доходите през годините:
Тя коментира и политическите измерения на бюджета, определяйки го като „разточителен и ляв“. Според нея „Борисов е склонен да го направи от позицията на дясното. А Пеевски изглозгва БСП вляво.“ Капон смята, че когато политици като Йордан Цонев говорят за подкрепа на хората, това е популизъм, защото в крайна сметка тежестта се поема от работодателите.
В заключение Мария Капон се спря на предстоящото влизане на България в еврозоната. Тя призна, че хората са изплашени, и наблегна на психологическия ефект от това фишовете за заплати да са с наполовина по-ниски числа. Въпреки трудностите, които са изпитали държави като Германия и Гърция, тя е убедена, че българите са готови.