НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 11.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Мария Капон: Бюджет 2026 е разточителен и ляв, Борисов прави ляв завой, а Пеевски изяжда БСП

          0
          17
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Бюджет 2026 ще бъде разделителна линия, която за първи път ясно очертава интересите на предприемачите срещу тези на синдикатите и хората. Това заяви бившият депутат Мария Капон относно влиянието на новия бюджет върху бизнеса в България.

          „Смятам бюджета за най-важния документ, но той определя живота на хората, които са по улиците. Определя живота им с осигуровките“, посочи Капон.

          - Реклама -

          Тя разясни, че предвиденото увеличение от два пункта на осигуровките реално представлява 10% повишение върху общата им стойност, като подчерта: \

          „Никой не иска да му се намали заплатата. Така не се получава по-добра производителност за сметка на работодателите.“

          Според нея ключовият проблем за българската икономика не са високите заплати, а „ниската производителност на труда в сравнение с другите страни от Европа“, а приказките за работливия българин определи като популистки.

          Капон изрази критика, че в бюджета липсват мерки за насърчаване на работата на светло и ограничаване на сивата икономика. Тя отбеляза, че макар осигурителната тежест да е задължителна заради лошото състояние на пенсионния стълб, трябва да се създадат стимули, така че хората сами да искат да се осигуряват за добри пенсии.

          „Не виждам перспективата и стимула за хората да плащат по-високи осигуровки“, каза тя.

          Бившият депутат постави въпроса какво държавата дава в замяна на бизнеса.

          „Какво обаче дава държавата на бизнеса, когато дава добавени стойности?“, попита тя, като напомни, че държавата не е просто „бирник“, а трябва да предоставя услуги на гражданите чрез НАП.

          Капон отчете значителния ръст на доходите през годините:

          „150 лева беше минималната заплата, когато станах политик. Сега е 1100 лева. Увеличението е 7 пъти. Това е доказателство, че хората са станали по-богати.“ Според нея в страната вече има средна класа, която не се интересува „кой е кмет на София, кой е премиер и финансов министър“, а се стреми да образова децата си и да си позволи кратки почивки.

          Тя коментира и политическите измерения на бюджета, определяйки го като „разточителен и ляв“. Според нея „Борисов е склонен да го направи от позицията на дясното. А Пеевски изглозгва БСП вляво.“ Капон смята, че когато политици като Йордан Цонев говорят за подкрепа на хората, това е популизъм, защото в крайна сметка тежестта се поема от работодателите.

          В заключение Мария Капон се спря на предстоящото влизане на България в еврозоната. Тя призна, че хората са изплашени, и наблегна на психологическия ефект от това фишовете за заплати да са с наполовина по-ниски числа. Въпреки трудностите, които са изпитали държави като Германия и Гърция, тя е убедена, че българите са готови.

          „Ние сме готови, защото обичаме чейнджа. Сега вече ще сме в евро. Хората вече трябва да се отпуснат“, завърши оптимистично тя, определяйки приемането на еврото като „добро ново начало за страната ни“.

          Бюджет 2026 ще бъде разделителна линия, която за първи път ясно очертава интересите на предприемачите срещу тези на синдикатите и хората. Това заяви бившият депутат Мария Капон относно влиянието на новия бюджет върху бизнеса в България.

          „Смятам бюджета за най-важния документ, но той определя живота на хората, които са по улиците. Определя живота им с осигуровките“, посочи Капон.

          - Реклама -

          Тя разясни, че предвиденото увеличение от два пункта на осигуровките реално представлява 10% повишение върху общата им стойност, като подчерта: \

          „Никой не иска да му се намали заплатата. Така не се получава по-добра производителност за сметка на работодателите.“

          Според нея ключовият проблем за българската икономика не са високите заплати, а „ниската производителност на труда в сравнение с другите страни от Европа“, а приказките за работливия българин определи като популистки.

          Капон изрази критика, че в бюджета липсват мерки за насърчаване на работата на светло и ограничаване на сивата икономика. Тя отбеляза, че макар осигурителната тежест да е задължителна заради лошото състояние на пенсионния стълб, трябва да се създадат стимули, така че хората сами да искат да се осигуряват за добри пенсии.

          „Не виждам перспективата и стимула за хората да плащат по-високи осигуровки“, каза тя.

          Бившият депутат постави въпроса какво държавата дава в замяна на бизнеса.

          „Какво обаче дава държавата на бизнеса, когато дава добавени стойности?“, попита тя, като напомни, че държавата не е просто „бирник“, а трябва да предоставя услуги на гражданите чрез НАП.

          Капон отчете значителния ръст на доходите през годините:

          „150 лева беше минималната заплата, когато станах политик. Сега е 1100 лева. Увеличението е 7 пъти. Това е доказателство, че хората са станали по-богати.“ Според нея в страната вече има средна класа, която не се интересува „кой е кмет на София, кой е премиер и финансов министър“, а се стреми да образова децата си и да си позволи кратки почивки.

          Тя коментира и политическите измерения на бюджета, определяйки го като „разточителен и ляв“. Според нея „Борисов е склонен да го направи от позицията на дясното. А Пеевски изглозгва БСП вляво.“ Капон смята, че когато политици като Йордан Цонев говорят за подкрепа на хората, това е популизъм, защото в крайна сметка тежестта се поема от работодателите.

          В заключение Мария Капон се спря на предстоящото влизане на България в еврозоната. Тя призна, че хората са изплашени, и наблегна на психологическия ефект от това фишовете за заплати да са с наполовина по-ниски числа. Въпреки трудностите, които са изпитали държави като Германия и Гърция, тя е убедена, че българите са готови.

          „Ние сме готови, защото обичаме чейнджа. Сега вече ще сме в евро. Хората вече трябва да се отпуснат“, завърши оптимистично тя, определяйки приемането на еврото като „добро ново начало за страната ни“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Украински офицер от НГУ обясни защо Купянск има стратегическо значение за Русия

          Иван Христов -
          Купянск в Харковска област, където в момента се водят тежки боеве, е от особено значение за руската армия, тъй като през това населено мяст...
          Война

          DeepState: Руснаците превзеха две селища и се придвижиха край още пет

          Иван Христов -
          Руските войски са окупирали две села: Новониколаевка в Запорожка област и Екатериновка в Донецка област, съобщава украинският мониторингов проект DeepState. Освен това, руската армия е...
          Политика

          Митрофанова критикува България заради „Лукойл“

          Пламена Ганева -
          Руският посланик в София, Елеонора Митрофанова, определи действията на българските власти спрямо „Лукойл“ като „прибързани и юридически съмнителни“. В интервю за агенция ТАСС тя...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions