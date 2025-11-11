Мария Капон: Бюджет 2026 е разточителен и ляв, Борисов прави ляв завой, а Пеевски изяжда БСП

Бюджет 2026 ще бъде разделителна линия, която за първи път ясно очертава интересите на предприемачите срещу тези на синдикатите и хората. Това заяви бившият депутат Мария Капон относно влиянието на новия бюджет върху бизнеса в България.

„Смятам бюджета за най-важния документ, но той определя живота на хората, които са по улиците. Определя живота им с осигуровките“, посочи Капон. - Реклама -

Тя разясни, че предвиденото увеличение от два пункта на осигуровките реално представлява 10% повишение върху общата им стойност, като подчерта: \

„Никой не иска да му се намали заплатата. Така не се получава по-добра производителност за сметка на работодателите.“

Според нея ключовият проблем за българската икономика не са високите заплати, а „ниската производителност на труда в сравнение с другите страни от Европа“, а приказките за работливия българин определи като популистки.

Капон изрази критика, че в бюджета липсват мерки за насърчаване на работата на светло и ограничаване на сивата икономика. Тя отбеляза, че макар осигурителната тежест да е задължителна заради лошото състояние на пенсионния стълб, трябва да се създадат стимули, така че хората сами да искат да се осигуряват за добри пенсии.

„Не виждам перспективата и стимула за хората да плащат по-високи осигуровки“, каза тя.

Бившият депутат постави въпроса какво държавата дава в замяна на бизнеса.

„Какво обаче дава държавата на бизнеса, когато дава добавени стойности?“, попита тя, като напомни, че държавата не е просто „бирник“, а трябва да предоставя услуги на гражданите чрез НАП.

Капон отчете значителния ръст на доходите през годините:

„150 лева беше минималната заплата, когато станах политик. Сега е 1100 лева. Увеличението е 7 пъти. Това е доказателство, че хората са станали по-богати.“ Според нея в страната вече има средна класа, която не се интересува „кой е кмет на София, кой е премиер и финансов министър“, а се стреми да образова децата си и да си позволи кратки почивки.

Тя коментира и политическите измерения на бюджета, определяйки го като „разточителен и ляв“. Според нея „Борисов е склонен да го направи от позицията на дясното. А Пеевски изглозгва БСП вляво.“ Капон смята, че когато политици като Йордан Цонев говорят за подкрепа на хората, това е популизъм, защото в крайна сметка тежестта се поема от работодателите.

В заключение Мария Капон се спря на предстоящото влизане на България в еврозоната. Тя призна, че хората са изплашени, и наблегна на психологическия ефект от това фишовете за заплати да са с наполовина по-ниски числа. Въпреки трудностите, които са изпитали държави като Германия и Гърция, тя е убедена, че българите са готови.