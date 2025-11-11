Митов: България не е завладяна държава, а демокрация с дефекти

„Не можем да определим България като нещо друго, освен като демокрация със свои проблеми“, заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

Той взе участие в конференция на тема „Диалог за отбрана и демокрация: „Крепост на свободата“.

Митов коментира разпространената теза в определени политически кръгове, че страната е „завладяна държава“.

„Знам, че има една част от българската политическа среда, която обича да мисли, че България е завладяна държава“, каза той.

Министърът се позова на дефиницията на Световната банка и политическите науки, според която това е „систематично подкопаване на процеса на вземане на решения в държавата от частни или чуждестранни интереси“.

„Институциите формално съществуват, но неформално се контролират, но пак повтарям – частни“, обясни Митов.

Той контрира твърденията с аргумента, че в България има функциониращи демократични процеси.

„Доста често онези, които твърдят, че България е завладяна държава, не вземат предвид, че споменават политически партии или политически лидери като тези, които са завладели държавата. В България има избори. Изборите през последните години бяха спечелени от различни политически партии. Властта се промени. Правителствата се смениха по мирен начин“, изтъкна министърът.

Даниел Митов призна, че е имало опити за овладяване на държавни институции, но те не са били допуснати.

„Ние също сме били свидетели на опити за завладяване на държавата, но това не е било нещо, което е било позволено. Чували сме разговори в партийни събрания за това как определени политически партии мечтаеха за завладяване на МВР, контраразузнаването, разузнаване и т.н.“, коментира той.

По думите му, цитирани от БТА, подобен начин на мислене може и да съществува, но това не променя факта, че България е „демокрация със свои проблеми“.