Митов: България не е завладяна държава, а демокрация с дефекти

Той взе участие в конференция на тема „Диалог за отбрана и демокрация: „Крепост на свободата“.
Митов коментира разпространената теза в определени политически кръгове, че страната е „завладяна държава“.
Министърът се позова на дефиницията на Световната банка и политическите науки, според която това е „систематично подкопаване на процеса на вземане на решения в държавата от частни или чуждестранни интереси“.
Той контрира твърденията с аргумента, че в България има функциониращи демократични процеси.
Даниел Митов призна, че е имало опити за овладяване на държавни институции, но те не са били допуснати.
По думите му, цитирани от БТА, подобен начин на мислене може и да съществува, но това не променя факта, че България е „демокрация със свои проблеми“.
