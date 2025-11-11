Митрофанова критикува България заради „Лукойл“

Руският посланик в София, Елеонора Митрофанова, определи действията на българските власти спрямо „Лукойл“ като „прибързани и юридически съмнителни“. В интервю за агенция ТАСС тя подчерта, че „Лукойл“ е частна компания, която работи в интерес на акционерите си, а не на руското правителство.
Според нея, с наближаването на влизането в сила на санкциите на 21 ноември, България прави „прибързани опити да освободи от тях рафинерията“. Дипломатът коментира и новоприетия закон за специален управител на завода:
Тя допълни, че от управленски права са лишени не само ръководството, но и акционерите и собствениците на компанията.
Посланикът изтъкна, че рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“ е една от най-модерните в Европа, като задоволява около 80% от нуждите на пазара на горива в България и изнася продукция за съседни страни.
Руският посланик в София, Елеонора Митрофанова, определи действията на българските власти спрямо „Лукойл“ като „прибързани и юридически съмнителни“. В интервю за агенция ТАСС тя подчерта, че „Лукойл“ е частна компания, която работи в интерес на акционерите си, а не на руското правителство.
Според нея, с наближаването на влизането в сила на санкциите на 21 ноември, България прави „прибързани опити да освободи от тях рафинерията“. Дипломатът коментира и новоприетия закон за специален управител на завода:
Тя допълни, че от управленски права са лишени не само ръководството, но и акционерите и собствениците на компанията.
Посланикът изтъкна, че рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“ е една от най-модерните в Европа, като задоволява около 80% от нуждите на пазара на горива в България и изнася продукция за съседни страни.