Митрофанова критикува България заради „Лукойл“

Руският посланик в София, Елеонора Митрофанова, определи действията на българските власти спрямо „Лукойл“ като „прибързани и юридически съмнителни“. В интервю за агенция ТАСС тя подчерта, че „Лукойл“ е частна компания, която работи в интерес на акционерите си, а не на руското правителство.

„Ситуацията с Лукойл е много тежка и тревожна. Лукойл искаше да продаде европейския си холдинг, което би бил най-добрият вариант, но сделката се провали", заяви Митрофанова.

Според нея, с наближаването на влизането в сила на санкциите на 21 ноември, България прави „прибързани опити да освободи от тях рафинерията“. Дипломатът коментира и новоприетия закон за специален управител на завода:

„В петък набързо, на две четения, беше приет закон за специален управител на завода, от момента на назначаването му сегашното ръководство губи правото да взема решения за управлението на завода, всички управленски решения могат да се вземат само от този временен управител.“

Тя допълни, че от управленски права са лишени не само ръководството, но и акционерите и собствениците на компанията.

„Всички решения на управителя, включително тези, отнасящи се до евентуална продажба на предприятието, не подлежат на административен или съдебен контрол. Все още трябва да видим как ще работи този закон, но засега изглежда като закон за отчуждаване на собственост. Българите постъпват много рисковано. Създават опасен прецедент", категорична бе Митрофанова.

Посланикът изтъкна, че рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“ е една от най-модерните в Европа, като задоволява около 80% от нуждите на пазара на горива в България и изнася продукция за съседни страни.