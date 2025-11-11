НА ЖИВО
      вторник, 11.11.25
          Война

          Настъплението на руската армия на Днепропетровско направление доказва възможността за дълбоки пробиви дори в съвременната „война на дронове"

          Руско настъпление в Днепропетровска област
          Руско настъпление в Днепропетровска област
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Ситуацията на Днепропетровско направление е станала показателна, пише украинският Telegram канал Military Anaytics. Дори в днешната „война на дронове“ дълбоки пробиви на войски са напълно възможни.

          Руските въоръжени сили са успели да пробият украинския фронт в района югозападно от Успеновка, напредвайки по фронт от 20-25 километра и дълбочина до 10 километра. Нещо повече, активното използване на самолети, които нанасят удари по районите на Ровнополе и Яблуново, показва, че руските сили се готвят да щурмуват тези населени места.

          Военни експерти подчертават, че руската армия има числено превъзходство на Днепропетровско направление и умело го използва. В същото време украинските сили в този сектор на фронта се бият не координирано помежду си, а както могат. Това в крайна сметка води до хаос и изоставяне на позициите им, първо от едни, после и от други. Друг важен фактор за настъплението на руската армия е превъзходството ѝ в „малкото небе“, тоест във войната с дронове.

