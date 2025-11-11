НА ЖИВО
      вторник, 11.11.25
          НЕВЕРОЯТНО: Искат над 2000 години затвор за Имамоглу

          Никола Павлов
          Главната прокуратура в Истанбул е подготвила обвинителен акт срещу бившия кмет на града Екрем Имамоглу, обвинявайки го в създаване и ръководене на организирана престъпна група, съобщава вестник „Хюриет“.
          За Имамоглу се иска присъда между 828 и 2352 години лишаване от свобода, а по делото са обвинени общо 402 лица, от които 105 са задържани под стража.

          Разследването е част от мащабна антикорупционна операция, обхванала Истанбулската голяма община и редица нейни структури.

          Кметът на Истанбул Екрем Имамоглу се яви пред съда по ново обвинение в шпионаж Кметът на Истанбул Екрем Имамоглу се яви пред съда по ново обвинение в шпионаж

          Екрем Имамоглу беше арестуван на 19 март по обвинения в корупция, а няколко дни по-късно общинският съвет на Истанбул реши временно да го отстрани от кметския пост.
          Акцията на властите доведе до масови протести в страната, определени от наблюдатели като най-мащабните в Турция от 2013 г. насам.

          Междувременно, през октомври, турската прокуратура финализира друго разследване за корупция, като внесе обвинителен акт от 576 страници срещу 200 души. Сред тях фигурират и седем кметове от опозиционната Народнорепубликанска партия (ПСР).

