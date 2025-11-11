НЕВЕРОЯТНО: Искат над 2000 години затвор за Имамоглу

Главната прокуратура в Истанбул е подготвила обвинителен акт срещу бившия кмет на града Екрем Имамоглу, обвинявайки го в създаване и ръководене на организирана престъпна група, съобщава вестник „Хюриет“.

За Имамоглу се иска присъда между 828 и 2352 години лишаване от свобода, а по делото са обвинени общо 402 лица, от които 105 са задържани под стража.

- Реклама -

Разследването е част от мащабна антикорупционна операция, обхванала Истанбулската голяма община и редица нейни структури.

Екрем Имамоглу беше арестуван на 19 март по обвинения в корупция, а няколко дни по-късно общинският съвет на Истанбул реши временно да го отстрани от кметския пост.

Акцията на властите доведе до масови протести в страната, определени от наблюдатели като най-мащабните в Турция от 2013 г. насам.

Междувременно, през октомври, турската прокуратура финализира друго разследване за корупция, като внесе обвинителен акт от 576 страници срещу 200 души. Сред тях фигурират и седем кметове от опозиционната Народнорепубликанска партия (ПСР).