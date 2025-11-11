Николай Гацев: Българската политика е деградирала до психология

В предаването „Политика и спорт“ политическият анализатор Николай Гацев остро разкритикува начина, по който бе приета поправката за „особен управител“ на „Лукойл“, минала за рекордните 30 секунди в парламентарната комисия по енергетика. Гацев определи случилото се като „обидно не само за очите, а и за българската политика“, подчертавайки, че „по този начин политиката на управляващите е деградирала до психология“.

Той насочи критика и към председателката на комисията Павела Митова, казвайки:

„Такива хора, като тази женичка, която се води председател на Комисията за енергетика… за това българската политика е деградирала до психология.“

Гацев предупреди, че прибързаните действия може да имат тежки последици за страната: