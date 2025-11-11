Близо четири години след пълномащабното нахлуване на Русия, Украйна е изправена пред двоен проблем: недостиг на войски и мъже, укриващи се от военна служба. Уникалната география и история на Вилково, град в Измаилски район на Одеска област, го превърнаха в място, където мъжете във военна възраст на практика са изчезнали, според кореспонденти на The New York Times.

Кореспондентите добавят, че Румъния е директно видима от Вилково през Дунав, а Молдова също е наблизо, което прави бягството особено привлекателно. Много мъже са се опитвали да преминат по този маршрут, но някои са загинали или са били задържани. В същото време градът е заобиколен от реки, блата и контролно-пропускателни пунктове, което прави бягството изключително трудно и опасно.

Мъже са се опитвали да прекосят реката в Румъния с лодки, водолазни екипировки и дори на импровизирани салове, направени от петлитрови пластмасови бутилки.

„Дори добре подготвени мъже са били хванати от течението и отнесени“, казва Олег Мукомела, майор от Граничната охрана.

Според оценките на службата, най-малко 70 мъже са се удавили или са загинали в гори и блата, докато са се опитвали да избягат от Украйна.

Изданието добавя, че регионът, някога известен като Южна Бесарабия, който включва Вилково, е уникален. По-голямата част от населението тук говори руски и произлиза от староверците – хора, които са отхвърлили нововъведенията на Руската православна църква преди векове и са се заселили тук, за да избягат от преследване.

От 1812 г. тази територия е управлявана от Османската империя, Русия, Молдова, Румъния, отново Русия, Украйна, Германия, отново Румъния, Съветския съюз, Румъния за трети път, отново Съветския съюз и след това Украйна. Володимир Полторак, украински философ и историк, отбелязва, че тази промяна в националната идентичност е оставила дълбок отпечатък върху възгледите на жителите за управлението и техния дълг да служат.

„Всяка форма на управление поражда недоверие. В известен смисъл те са анархисти“, казва той.

От близо 8000 жители на Вилково при избухването на пълномащабна война са останали само около 5000 – въпреки че поради факта, че много хора се укриват, е трудно да се дадат точни оценки.

При липсата на мъже, жените са поели традиционно мъжките професии, по-специално риболова, който е гръбнакът на икономиката на града. Според кмета Матвей Иванов, от приблизително 700 рибари във Вилково са останали само 70, повечето от които са над 60 години.

Иванов обясни, че всички останали служители в кметството са жени.

„Аз съм единственият останал мъж. Или поне единственият, когото можете да видите. Жените са навсякъде в града сега. Харесва им, те са превзели всички сектори и сега са начело“, добави кметът.