НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 11.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортМоторни Спортове

          Обявиха кога Никола Цолов дебютира във Формула 2

          Българинът ще участва в последните два кръга от сезон 2025

          0
          11
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Българският пилот Никола Цолов ще дебютира преди края на сезона във Формула 2. Той ще участва в последните два кръга от сезон 2025 в Катар и Абу Даби, съобщиха от отбора му Кампос Рейсинг.

          - Реклама -

          Никола Цолов остава за 2026 година в Кампос Рейсинг, с който се състезава в последните два сезона във Формула 3, като през 2025 завърши кампанията с вицешампионската титла.

          Още през септември Никола беше потвърден, че продължава кариерата си във Формула 2 след три сезона във Формула 3.

          „Имам да уча много в тези два последни уикенда от сезона. Основно става въпрос за процедурите – спиране в бокса, връщане на пистата със студени гуми, работа със спирачките, които са различни от тези във Формула 3. Това са две писти, които не познавам и съм сигурен, че ще е много интересно. Мотивиран съм да се представя силно и да постигна добри резултати, но нямам големи очаквания“, заяви Цолов.

          Сезонът във Формула 2 завършва с 4 състезания – по едно основно състезание и един спринт в Катар и Абу Даби, като надпреварите са на 29 и 30 ноември и 6 и 7 декември.

          Сезонът във Формула 2 ще приключи заедно с кампанията във Формула 1, като в седмицата след последното състезание в Абу Даби ще има тестове за пилотите във Формула 1 и Формула 2.

          Българският пилот Никола Цолов ще дебютира преди края на сезона във Формула 2. Той ще участва в последните два кръга от сезон 2025 в Катар и Абу Даби, съобщиха от отбора му Кампос Рейсинг.

          - Реклама -

          Никола Цолов остава за 2026 година в Кампос Рейсинг, с който се състезава в последните два сезона във Формула 3, като през 2025 завърши кампанията с вицешампионската титла.

          Още през септември Никола беше потвърден, че продължава кариерата си във Формула 2 след три сезона във Формула 3.

          „Имам да уча много в тези два последни уикенда от сезона. Основно става въпрос за процедурите – спиране в бокса, връщане на пистата със студени гуми, работа със спирачките, които са различни от тези във Формула 3. Това са две писти, които не познавам и съм сигурен, че ще е много интересно. Мотивиран съм да се представя силно и да постигна добри резултати, но нямам големи очаквания“, заяви Цолов.

          Сезонът във Формула 2 завършва с 4 състезания – по едно основно състезание и един спринт в Катар и Абу Даби, като надпреварите са на 29 и 30 ноември и 6 и 7 декември.

          Сезонът във Формула 2 ще приключи заедно с кампанията във Формула 1, като в седмицата след последното състезание в Абу Даби ще има тестове за пилотите във Формула 1 и Формула 2.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Аталанта се довери на един от най-перспективните млади треньори в Италия

          Станимир Бакалов -
          От Аталанта официално обявиха назначаването на Рафаеле Паладино за треньор на тима след вчерашното уволнение на неговия предшественик Иван Юрич. Договорът между двете страни...
          Спорт

          Левски фаворит на букмейкърите за титлата

          Станимир Бакалов -
          Левски загуби с 0:1 от ЦСКА в събота, но въпреки това вече е фаворит на букмейкърите за титлата. Причината е огромната криза, в която...
          Спорт

          Роналдо разкри кога спира с футбола

          Станимир Бакалов -
          Кристиано Роналдо най-сетне сложи край на спекулациите около бъдещето си. По време на видео участие на световна среща за туризъм и инвестиции в Саудитска...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions