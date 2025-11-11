Официално: Няма оцелели при самолетната катастрофа в Грузия

Всички 20 военни, пътували на борда на турския военнотранспортен самолет C-130, който се разби в Грузия, са загинали, съобщи турското правителство.
- Реклама -
Самолетът е излетял от Азербайджан и е бил на път за Турция, когато е катастрофирал край границата между Грузия и Азербайджан, потвърди Министерството на отбраната на Турция в профила си в социалната мрежа Х (бивш Twitter).
Трагедията край грузинско-азербайджанската граница
Според Министерството на вътрешните работи на Грузия, самолетът се е разбил в района на община Сигнахи, близо до границата с Азербайджан. На място е започнала съвместна операция по издирване и спасяване, координирана между турските, азербайджанските и грузинските власти.
Местните власти потвърдиха, че разследване на причините за катастрофата вече е започнало.
Видео показва последните секунди на самолета
Видеозаписи, излъчени от турски медии, показват как C-130 се върти спираловидно, оставяйки следа от бял дим, преди да се разбие в земята.
Самолетът C-130E Hercules е четиримоторен турбовитлов тактически транспортьор, широко използван от турските въоръжени сили за превоз на персонал и логистични операции.
Реакции на лидерите
Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган изрази дълбока скръб по повод трагедията:
Президентът на Азербайджан Илхам Алиев също изпрати съболезнователно послание до турския си колега.
Всички 20 военни, пътували на борда на турския военнотранспортен самолет C-130, който се разби в Грузия, са загинали, съобщи турското правителство.
- Реклама -
Самолетът е излетял от Азербайджан и е бил на път за Турция, когато е катастрофирал край границата между Грузия и Азербайджан, потвърди Министерството на отбраната на Турция в профила си в социалната мрежа Х (бивш Twitter).
Трагедията край грузинско-азербайджанската граница
Според Министерството на вътрешните работи на Грузия, самолетът се е разбил в района на община Сигнахи, близо до границата с Азербайджан. На място е започнала съвместна операция по издирване и спасяване, координирана между турските, азербайджанските и грузинските власти.
Местните власти потвърдиха, че разследване на причините за катастрофата вече е започнало.
Видео показва последните секунди на самолета
Видеозаписи, излъчени от турски медии, показват как C-130 се върти спираловидно, оставяйки следа от бял дим, преди да се разбие в земята.
Самолетът C-130E Hercules е четиримоторен турбовитлов тактически транспортьор, широко използван от турските въоръжени сили за превоз на персонал и логистични операции.
Реакции на лидерите
Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган изрази дълбока скръб по повод трагедията:
Президентът на Азербайджан Илхам Алиев също изпрати съболезнователно послание до турския си колега.