Официално: Няма оцелели при самолетната катастрофа в Грузия

Всички 20 военни, пътували на борда на турския военнотранспортен самолет C-130, който се разби в Грузия, са загинали, съобщи турското правителство.

Самолетът е излетял от Азербайджан и е бил на път за Турция, когато е катастрофирал край границата между Грузия и Азербайджан, потвърди Министерството на отбраната на Турция в профила си в социалната мрежа Х (бивш Twitter).

„На борда на разбилия се самолет са били 20 души, включително екипажът. Всички те са загинали. Изказваме най-дълбоки съболезнования на техните семейства и на целия турски народ,“ се посочва в изявлението на ведомството.

Трагедията край грузинско-азербайджанската граница

Според Министерството на вътрешните работи на Грузия, самолетът се е разбил в района на община Сигнахи, близо до границата с Азербайджан. На място е започнала съвместна операция по издирване и спасяване, координирана между турските, азербайджанските и грузинските власти.

Местните власти потвърдиха, че разследване на причините за катастрофата вече е започнало.

„Самолетът е паднал в трудно достъпна планинска зона. Екипите работят на терен,“ се казва в изявление на грузинското вътрешно министерство.

Видео показва последните секунди на самолета

Видеозаписи, излъчени от турски медии, показват как C-130 се върти спираловидно, оставяйки следа от бял дим, преди да се разбие в земята.

Самолетът C-130E Hercules е четиримоторен турбовитлов тактически транспортьор, широко използван от турските въоръжени сили за превоз на персонал и логистични операции.

Реакции на лидерите

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган изрази дълбока скръб по повод трагедията:

„Дълбоко съм натъжен от загубата на нашите героични военнослужещи. Нека Аллах се смили над душите на нашите мъченици,“ заяви Ердоган.

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев също изпрати съболезнователно послание до турския си колега.