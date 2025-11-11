Първи подробности за самолетната катастрофа в Грузия, има жертви (ВИДЕО)

Турски военнотранспортен самолет C-130, излетял от Азербайджан към Турция, се е разбил днес в Източна Грузия, съобщи Министерството на отбраната на Турция, цитирано от изданието Türkiye Today и АФП.
На борда са били 20 души
По-късно Министерството на отбраната на Турция потвърди, че на борда на самолета са се намирали 20 души, включително целият екипаж.
Към момента няма потвърдена информация за оцелели, а издирвателно-спасителните екипи продължават работа в труднодостъпния планински район близо до границата с Азербайджан.
Ердоган намекна за жертви
Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган намекна, че при катастрофата може да има загинали.
Според турските медии употребата на думата „мъченици“ предполага, че някои от пътниците са загинали, въпреки че официално потвърждение все още няма.
Алиев изрази съболезнования
Президентът на Азербайджан Илхам Алиев изрази съболезнования към Турция, като потвърди, че има загинали турски военнослужещи.
Потвърждение от Грузия и видеозаписи
Министерството на вътрешните работи на Грузия потвърди инцидента, уточнявайки, че самолетът се е разбил на около пет километра от границата с Азербайджан.
Видеозаписи, разпространени в турски медии, показват как самолетът се върти спираловидно, оставяйки следа от бял дим, преди да се разбие в планински район.
