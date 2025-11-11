Петър Витанов: БСП няма да мине бариерата от 4% на следващи избори

Това заяви Петър Виитанов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Витанов беше категоричен, че мнозинството от хората, които се определят като леви, не подкрепят участието на БСП във властта. Той определи настоящото управление като антибългарско.
Бившият член на Столетницата заяви, че в името на личното облагодетелстване на няколко души се затрива партия с над стогодишна история.
Бившият евродепутат разказа, че още преди последните парламентарни избори е бил наясно, че „БСП-Обединена левица“ ще влязат в управлението, заедно с Делян Пеевски, поради което той самият е отказал участие, тъй като не иска името му и авторитетът му да пострадат, замесвайки се в това.
