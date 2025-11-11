НА ЖИВО
      вторник, 11.11.25
          Политика

          Петър Витанов: БСП няма да мине бариерата от 4% на следващи избори

          Златина Петкова
          „БСП няма да мине бариерата от 4% на следващи избори.“

          Това заяви Петър Виитанов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Витанов беше категоричен, че мнозинството от хората, които се определят като леви, не подкрепят участието на БСП във властта. Той определи настоящото управление като антибългарско.

          „Все по-трудно ми е да нарека нашата държава социална“, обясни още гостът.

          Бившият член на Столетницата заяви, че в името на личното облагодетелстване на няколко души се затрива партия с над стогодишна история.

          „През годините БСП беше интелектуален и морален политически стожер. Днес не е нищо повече от параван за част от политиките на управляващите и се е превърнала в треторазряден субект“, изтъкна още гостът

          Бившият евродепутат разказа, че още преди последните парламентарни избори е бил наясно, че „БСП-Обединена левица“ ще влязат в управлението, заедно с Делян Пеевски, поради което той самият е отказал участие, тъй като не иска името му и авторитетът му да пострадат, замесвайки се в това.

          „Мнозинството от хората в София, които са по-добре финансово, се възмущават от липсата на справедливост, а тези в страната, които са по-зле материално, са изправени пред финансова криза. Това са фактори, които могат да причинят перфектната буря“, заяви още политикът.

