Петър Витанов: БСП няма да мине бариерата от 4% на следващи избори

„БСП няма да мине бариерата от 4% на следващи избори.“

Това заяви Петър Виитанов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Витанов беше категоричен, че мнозинството от хората, които се определят като леви, не подкрепят участието на БСП във властта. Той определи настоящото управление като антибългарско.

„Все по-трудно ми е да нарека нашата държава социална“, обясни още гостът.

Бившият член на Столетницата заяви, че в името на личното облагодетелстване на няколко души се затрива партия с над стогодишна история.

„През годините БСП беше интелектуален и морален политически стожер. Днес не е нищо повече от параван за част от политиките на управляващите и се е превърнала в треторазряден субект“, изтъкна още гостът

Бившият евродепутат разказа, че още преди последните парламентарни избори е бил наясно, че „БСП-Обединена левица“ ще влязат в управлението, заедно с Делян Пеевски, поради което той самият е отказал участие, тъй като не иска името му и авторитетът му да пострадат, замесвайки се в това.