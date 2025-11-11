НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 11.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Петър Витанов: Заиграването с международното право ще има трайни негативни последици за България

          0
          6
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Сподели
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева

          В изказване по казуса „Лукойл“ в предаването Политика и спорт евродепутатът Петър Витанов остро разкритикува законодателните промени, позволяващи назначаването на „особен управител“ на компанията. Той определи аргументите за сходство с немското законодателство като „фасадни“, подчертавайки, че „по същество то е коренно различно“.

          „В немското законодателство не се предвижда промяна на собствеността. Санкциите казват да се отрежат възможностите на Путин да финансира войната, а не да се вземат руски активи“, заяви Витанов.

          - Реклама -

          Той предупреди, че липсата на съдебен контрол в новите разпоредби е „много голям проблем“, който може да има „дългосрочни и трайни последици върху България“.

          „Това заиграване с международното право ще има трайни негативни последици за българската държава. Не можеш с един специален закон да дерогираш общия търговски закон на Република България — трябва да отмениш Конституцията“, заключи Витанов.

          В изказване по казуса „Лукойл“ в предаването Политика и спорт евродепутатът Петър Витанов остро разкритикува законодателните промени, позволяващи назначаването на „особен управител“ на компанията. Той определи аргументите за сходство с немското законодателство като „фасадни“, подчертавайки, че „по същество то е коренно различно“.

          „В немското законодателство не се предвижда промяна на собствеността. Санкциите казват да се отрежат възможностите на Путин да финансира войната, а не да се вземат руски активи“, заяви Витанов.

          - Реклама -

          Той предупреди, че липсата на съдебен контрол в новите разпоредби е „много голям проблем“, който може да има „дългосрочни и трайни последици върху България“.

          „Това заиграване с международното право ще има трайни негативни последици за българската държава. Не можеш с един специален закон да дерогираш общия търговски закон на Република България — трябва да отмениш Конституцията“, заключи Витанов.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Николай Гацев: Българската политика е деградирала до психология

          Ирина Илиева -
          В предаването „Политика и спорт“ политическият анализатор Николай Гацев остро разкритикува начина, по който бе приета поправката за „особен управител“ на „Лукойл“, минала за...
          Политика

          Радев наложи вето на част от измененията в Закона за отбраната и въоръжените сили

          Владимир Висоцки -
          Държавният глава Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание разпоредби от приетия на 30 октомври т.г. Закон за изменение и допълнение на...
          Общество

          Шофьорът, прегазил 14-годишното куче Мая, временно отстранен – законът вече предвижда до 8 години затвор

          Владимир Висоцки -
          Мярката ще важи до приключване на разследването Вълна от обществено недоволство след смъртта на 14-годишното куче Мая, прегазено в столичния квартал "Разсадника", доведе до отстраняването...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions