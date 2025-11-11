Петър Витанов: Заиграването с международното право ще има трайни негативни последици за България

В изказване по казуса „Лукойл“ в предаването „Политика и спорт“ евродепутатът Петър Витанов остро разкритикува законодателните промени, позволяващи назначаването на „особен управител“ на компанията. Той определи аргументите за сходство с немското законодателство като „фасадни“, подчертавайки, че „по същество то е коренно различно“.

„В немското законодателство не се предвижда промяна на собствеността. Санкциите казват да се отрежат възможностите на Путин да финансира войната, а не да се вземат руски активи", заяви Витанов.

Той предупреди, че липсата на съдебен контрол в новите разпоредби е „много голям проблем“, който може да има „дългосрочни и трайни последици върху България“.