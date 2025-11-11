НА ЖИВО
          Политически трус: Втората по големина група в бургаския общински съвет се разцепи

          Снимка: Facebook
          Групата на „КОД–Български възход“, която е втората по численост в Общинския съвет на Бургас, претърпя разцепление. Трима от членовете ѝ – Даниел Иванов, Костадин Андонов и Мариета Тимнева-Рохова, официално напускат формацията.

          Те са депозирали своите заявления пред председателя на местния парламент адв. Михаил Хаджиянев, като са заявили волята си да продължат работата си като независими общински съветници.

          Решението им не е неочаквано, тъй като през последните няколко заседания тримата демонстрираха позиции, различни от тези на останалите членове на групата по ключови въпроси. Показателен пример е гласуването на октомврийската сесия, когато те се обявиха против продажбата на терена под „Фурна Лазур“.

          Въпреки напускането, „КОД–Български възход“ запазва позицията си на втора политическа сила в местния парламент, но вече с намален състав от девет души.

          В групата остават:
          Стоян Грозев, Георги Кузманов, Мариела Кирова, Георги Манев, Тодор Ангелов, Милен Георгиев, д-р Светослав Тодоров, Бенчо Бенчев и Красимир Батилов.

