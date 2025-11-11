Политически трус: Втората по големина група в бургаския общински съвет се разцепи

Групата на „КОД–Български възход“, която е втората по численост в Общинския съвет на Бургас, претърпя разцепление. Трима от членовете ѝ – Даниел Иванов, Костадин Андонов и Мариета Тимнева-Рохова, официално напускат формацията.

- Реклама -

Те са депозирали своите заявления пред председателя на местния парламент адв. Михаил Хаджиянев, като са заявили волята си да продължат работата си като независими общински съветници.

Решението им не е неочаквано, тъй като през последните няколко заседания тримата демонстрираха позиции, различни от тези на останалите членове на групата по ключови въпроси. Показателен пример е гласуването на октомврийската сесия, когато те се обявиха против продажбата на терена под „Фурна Лазур“.

Въпреки напускането, „КОД–Български възход“ запазва позицията си на втора политическа сила в местния парламент, но вече с намален състав от девет души.

В групата остават:

Стоян Грозев, Георги Кузманов, Мариела Кирова, Георги Манев, Тодор Ангелов, Милен Георгиев, д-р Светослав Тодоров, Бенчо Бенчев и Красимир Батилов.