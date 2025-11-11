Правителството ускорява проекта за четирилентовия път Асеновград – Смолян

Правителството обяви, че ускорява реализацията на четирилентовия скоростен път между Асеновград и Смолян, който е от ключово значение за транспортната свързаност и икономическото развитие на Родопите.

Темата беше във фокуса на работно съвещание на министър-председателя Росен Желязков с председателя на парламентарната комисия по регионална политика Николай Нанков, народните представители от Смолян Красимир Събев и Халил Летифов, както и представители на местната власт, съобщиха от правителствената пресслужба.

„Пътят Асеновград – Смолян е жизненоважен за достъпа, туризма и бизнеса в Родопите. Ще направим всичко необходимо той да се реализира в най-кратки срокове,“ подчерта премиерът Росен Желязков.



В срещата участваха още кметът на Смолян Николай Мелемов, областният управител Захари Сираков, министърът на регионалното развитие Иван Иванов и председателят на УС на АПИ Йордан Вълчев.

От страна на държавата беше поет ангажимент да се съдейства за бързото изпълнение на проекта. От 2026 година започват процедурите по възлагане, като в първия етап ще се реализира частично разширяване с трета лента и обход на Чепеларе.

Паралелно ще се изготви технически проект за пълното разширяване на трасето до четири ленти, което ще превърне маршрута в модерен скоростен път.

По време на срещата беше подчертано, че подобрената транспортна достъпност ще допринесе за привличане на инвестиции, развитие на туризма и създаване на нови работни места в региона.