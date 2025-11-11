НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 11.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Правителството ускорява проекта за четирилентовия път Асеновград – Смолян

          0
          25
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Правителството обяви, че ускорява реализацията на четирилентовия скоростен път между Асеновград и Смолян, който е от ключово значение за транспортната свързаност и икономическото развитие на Родопите.

          - Реклама -

          Темата беше във фокуса на работно съвещание на министър-председателя Росен Желязков с председателя на парламентарната комисия по регионална политика Николай Нанков, народните представители от Смолян Красимир Събев и Халил Летифов, както и представители на местната власт, съобщиха от правителствената пресслужба.

          „Пътят Асеновград – Смолян е жизненоважен за достъпа, туризма и бизнеса в Родопите. Ще направим всичко необходимо той да се реализира в най-кратки срокове,“ подчерта премиерът Росен Желязков.

          В срещата участваха още кметът на Смолян Николай Мелемов, областният управител Захари Сираков, министърът на регионалното развитие Иван Иванов и председателят на УС на АПИ Йордан Вълчев.

          От страна на държавата беше поет ангажимент да се съдейства за бързото изпълнение на проекта. От 2026 година започват процедурите по възлагане, като в първия етап ще се реализира частично разширяване с трета лента и обход на Чепеларе.

          Паралелно ще се изготви технически проект за пълното разширяване на трасето до четири ленти, което ще превърне маршрута в модерен скоростен път.

          По време на срещата беше подчертано, че подобрената транспортна достъпност ще допринесе за привличане на инвестиции, развитие на туризма и създаване на нови работни места в региона.

          Правителството обяви, че ускорява реализацията на четирилентовия скоростен път между Асеновград и Смолян, който е от ключово значение за транспортната свързаност и икономическото развитие на Родопите.

          - Реклама -

          Темата беше във фокуса на работно съвещание на министър-председателя Росен Желязков с председателя на парламентарната комисия по регионална политика Николай Нанков, народните представители от Смолян Красимир Събев и Халил Летифов, както и представители на местната власт, съобщиха от правителствената пресслужба.

          „Пътят Асеновград – Смолян е жизненоважен за достъпа, туризма и бизнеса в Родопите. Ще направим всичко необходимо той да се реализира в най-кратки срокове,“ подчерта премиерът Росен Желязков.

          В срещата участваха още кметът на Смолян Николай Мелемов, областният управител Захари Сираков, министърът на регионалното развитие Иван Иванов и председателят на УС на АПИ Йордан Вълчев.

          От страна на държавата беше поет ангажимент да се съдейства за бързото изпълнение на проекта. От 2026 година започват процедурите по възлагане, като в първия етап ще се реализира частично разширяване с трета лента и обход на Чепеларе.

          Паралелно ще се изготви технически проект за пълното разширяване на трасето до четири ленти, което ще превърне маршрута в модерен скоростен път.

          По време на срещата беше подчертано, че подобрената транспортна достъпност ще допринесе за привличане на инвестиции, развитие на туризма и създаване на нови работни места в региона.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Тръмп атакува Франция: „Французите не са по-добри, имаме много проблеми с тях“

          Георги Петров -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи поредна критика към Франция по време на интервю за „Фокс Нюз“, като заяви: „Имали сме много проблеми с французите.“ Изявлението...
          Social

          Митов: България не е завладяна държава, а демокрация с дефекти

          Пламена Ганева -
          „Не можем да определим България като нещо друго, освен като демокрация със свои проблеми“, заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов. Той взе участие...
          Политика

          НЕВЕРОЯТНО: Искат над 2000 години затвор за Имамоглу

          Екип Евроком -
          Главната прокуратура в Истанбул е подготвила обвинителен акт срещу бившия кмет на града Екрем Имамоглу, обвинявайки го в създаване и ръководене на организирана престъпна...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions