      вторник, 11.11.25
          Православната църква почита Свети Мина – закрилник на семейството, сираците и воините

          На 11 ноември православната църква почита паметта на свети великомъченик Мина – чудотворецът, покровител на сираците и бездомните.

          Името Мина има значение на „месечина“ или „луна“. Светецът е почитан като закрилник на народните лечители, знахарите и воините, както и на всички, поели на дълъг път.

          Вярва се, че Свети Мина бди и над жените – те отправят молитви пред иконата му за здравето на децата си, за радост и благополучие в дома.

          Посрещнаха чудотворната икона на Пресвета Богородица Скоропослушница в Стара Загора Посрещнаха чудотворната икона на Пресвета Богородица Скоропослушница в Стара Загора

          На същата дата православните християни почитат и светците Виктор и Викентий.

          В българската народна традиция денят бележи началото на „Вълчите празници“, с които настъпват най-дългите нощи в годината.
          Според обичая, сега е времето да се довършат ремонтите, да се поправят оградите и да се запълнят всички процепи, за да бъде домът защитен от зли сили.

          Днес имен ден празнуват всички, които носят имената Мина, Минчо, Виктор и Виктория.

