Президентът на Германия Франк-Валтер Щайнмайер направи остро изявление, в което определи Русия като основна заплаха за демокрацията и световния ред. Според него Европа никога досега не е била изправена пред подобна комбинация от външна агресия и вътрешни екстремистки заплахи.
В речта си германският държавен глава предупреди и за нарастващото влияние на десноекстремистките движения в страната, които, по думите му, „нападат демокрацията отвътре и печелят все по-голяма подкрепа сред населението“.
Щайнмайер призова германците да защитят демократичните ценности и европейското единство, като отхвърлят популизма и дезинформацията, които, според него, „работят в полза на Кремъл“.
Ей чичак, бързо забравихте, че вашата демокрация роди фашизма…след това всичко е управление на великите сили, но всичко това ще го усетите когато знака на мерцедеса стане полумесец. А Русия, не я мислете това е изстрадал народ, който ще оцелее винаги защото са славяни като нас.