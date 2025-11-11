Президентът на Германия обяви Русия за най-голямата заплаха за Европа

Президентът на Германия Франк-Валтер Щайнмайер направи остро изявление, в което определи Русия като основна заплаха за демокрацията и световния ред. Според него Европа никога досега не е била изправена пред подобна комбинация от външна агресия и вътрешни екстремистки заплахи.

„Никога в историята на нашата възродена страна демокрацията и свободата не са били подлагани на такава атака и заплаха, както сега — от страна на руския агресор, който разруши нашия световен ред и срещу когото трябва да се защитаваме," заяви Щайнмайер.

В речта си германският държавен глава предупреди и за нарастващото влияние на десноекстремистките движения в страната, които, по думите му, „нападат демокрацията отвътре и печелят все по-голяма подкрепа сред населението“.

„Просто да чакаме бурята да отмине или да се крием някъде на сигурно място — по моето дълбоко убеждение, това не е достатъчно. Не можем да губим време — трябва да действаме,“ подчерта президентът.

Щайнмайер призова германците да защитят демократичните ценности и европейското единство, като отхвърлят популизма и дезинформацията, които, според него, „работят в полза на Кремъл“.