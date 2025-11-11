НА ЖИВО
          Проф. д-р Андрея Андреев: Диабетът вече не проблем за съдовата хирургия

          „Вече може да се оперира кръвоносен съд и да се махне тумора. Нещо, което преди се смяташе за невъзможно.“

          Това каза проф. д-р Андрея Андреев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Професор д-р Андрея Андреев обясни, че тези иновативни методи за лечение се извършват в клиника в София, а най-добрият специалист в сферата бил д-р Асен Тодоров.

          „Необходим е скрининг да съдовете и превенция, за да не се стигне до фатален край“, посочи още гостът.

          Професор д-р Андрея Андреев обясни, че тези иновативни методи за лечение се извършват в клиника в София, а най-добрият специалист в сферата бил д-р Асен Тодоров.

          „Необходим е скрининг да съдовете и превенция, за да не се стигне до фатален край“, посочи още гостът.

