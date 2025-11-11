Проф. д-р Андрея Андреев: Диабетът вече не проблем за съдовата хирургия

„Вече може да се оперира кръвоносен съд и да се махне тумора. Нещо, което преди се смяташе за невъзможно.“

Това каза проф. д-р Андрея Андреев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Професор д-р Андрея Андреев обясни, че тези иновативни методи за лечение се извършват в клиника в София, а най-добрият специалист в сферата бил д-р Асен Тодоров.