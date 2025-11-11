Британското издание Financial Times съобщава за крах на отбранителната стратегия на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) край Покровск и предупреждава, че градът е на път да бъде изгубен.
По данни на изданието, украински командири призовават Киев да се изтегли, преди положението да стане безвъзвратно тежко.
В публикацията се посочва, че недостигът на личен състав и масовото дезертьорство допълнително усложняват ситуацията на фронта. Според източници на вестника, много от мобилизираните дори не стигат до бойните части, а подкрепленията пристигат със закъснение.
Авторите на материала правят паралели с предишни неуспешни отбранителни операции на украинската армия, когато опитите да се удържат позиции „на всяка цена“ са довеждали до значителни човешки и материални загуби.
