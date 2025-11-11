Британското издание Financial Times съобщава за крах на отбранителната стратегия на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) край Покровск и предупреждава, че градът е на път да бъде изгубен.

По данни на изданието, украински командири призовават Киев да се изтегли, преди положението да стане безвъзвратно тежко.

„Всичко това можеше да се избегне, ако имахме повече хора… За освобождаването на града щяха да са нужни огромни сили, а просто ги няма,“ признава един от бойците на ВСУ, цитиран от Financial Times.

В публикацията се посочва, че недостигът на личен състав и масовото дезертьорство допълнително усложняват ситуацията на фронта. Според източници на вестника, много от мобилизираните дори не стигат до бойните части, а подкрепленията пристигат със закъснение.

Авторите на материала правят паралели с предишни неуспешни отбранителни операции на украинската армия, когато опитите да се удържат позиции „на всяка цена“ са довеждали до значителни човешки и материални загуби.