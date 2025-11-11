НА ЖИВО
          Провалите на Киев водят до неминуема загуба на Покровск

          Британското издание Financial Times съобщава за крах на отбранителната стратегия на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) край Покровск и предупреждава, че градът е на път да бъде изгубен.

          По данни на изданието, украински командири призовават Киев да се изтегли, преди положението да стане безвъзвратно тежко.

          „Всичко това можеше да се избегне, ако имахме повече хора… За освобождаването на града щяха да са нужни огромни сили, а просто ги няма,“ признава един от бойците на ВСУ, цитиран от Financial Times.

          В публикацията се посочва, че недостигът на личен състав и масовото дезертьорство допълнително усложняват ситуацията на фронта. Според източници на вестника, много от мобилизираните дори не стигат до бойните части, а подкрепленията пристигат със закъснение.

          Авторите на материала правят паралели с предишни неуспешни отбранителни операции на украинската армия, когато опитите да се удържат позиции „на всяка цена“ са довеждали до значителни човешки и материални загуби.

          „Случващото се край Покровск показва системна криза в украинските въоръжени сили — от липса на хора и техника до неефективно управление на ресурсите,“ заключава Financial Times.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          NYT: Украински крайграничен град остана без мъже, 70 загинаха при опит да преминат в Румъния и Молдова

          Иван Христов -
          Близо четири години след пълномащабното нахлуване на Русия, Украйна е изправена пред двоен проблем: недостиг на войски и мъже, укриващи се от военна служба....
          Война

          ВСУ обявиха изтегляне от четири селища в Запорожка област заради руското настъпление

          Иван Христов -
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са били принудени да се изтеглят от позиции близо до четири села на Александровско направление (при Гуляйполе) в Запорожка...
          Инциденти

          Тежък инцидент: Турски самолет се разби в Грузия

          Никола Павлов -
          Турски военнотранспортен самолет C-130, излетял от Азербайджан към Турция, се е разбил днес на територията на Грузия, съобщи Министерството на отбраната на Турция, цитирано...

