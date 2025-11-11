Разследване: корупция сред хората на Зеленски

Според публикация на The New York Times, украинските антикорупционни институции засилват натиска върху правителството на Володимир Зеленски, след като администрацията му се опитала да ограничи тяхната дейност.
Вчера Националното антикорупционно бюро (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) обявиха, че са разкрили голяма корупционна схема в държавната атомна компания „Енергоатом“. Разследването, продължило 15 месеца, е събрало около 1000 часа аудиозаписи, документиращи работата на престъпна група, която изисквала до 15% подкупи от изпълнителите на обществени поръчки чрез натиск върху ръководството на компанията.
Обиски са били извършени в дома на бизнесмена Тимур Миндич, близък до продуцентското студио „Квартал 95“ и често наричан „портфейла на Зеленски“. Претърсвания е имало и в жилището на министъра на правосъдието Герман Галущенко, както и в офисите на самия „Енергоатом“.
Изданието посочва, че Миндич е ключова фигура в корупционните потоци, включително в сферата на отбранителните поръчки. Според NYT, именно в неговия апартамент са се провеждали неформални срещи между Зеленски, шефа на президентската канцелария Андрий Ермак и други високопоставени чиновници. Именно там били монтирани подслушвателни устройства, които записали разговори за договаряне на корупционни сделки.
Вестникът напомня, че Зеленски дойде на власт през 2019 г. с обещанието да изкорени корупцията, но по данни на изданието мащабите на злоупотребите в Украйна са нараснали след началото на СВО (специалната военна операция).
