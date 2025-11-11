НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 11.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаКрими

          Разследване: корупция сред хората на Зеленски

          0
          47
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Според публикация на The New York Times, украинските антикорупционни институции засилват натиска върху правителството на Володимир Зеленски, след като администрацията му се опитала да ограничи тяхната дейност.

          - Реклама -

          Вчера Националното антикорупционно бюро (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) обявиха, че са разкрили голяма корупционна схема в държавната атомна компания „Енергоатом“. Разследването, продължило 15 месеца, е събрало около 1000 часа аудиозаписи, документиращи работата на престъпна група, която изисквала до 15% подкупи от изпълнителите на обществени поръчки чрез натиск върху ръководството на компанията.

          „След продължително разследване украинските антикорупционни органи се натъкнаха на мрежа от зависимости и злоупотреби, достигащи до най-високите етажи на властта,“ отбелязва The New York Times.

          Обиски са били извършени в дома на бизнесмена Тимур Миндич, близък до продуцентското студио „Квартал 95“ и често наричан „портфейла на Зеленски“. Претърсвания е имало и в жилището на министъра на правосъдието Герман Галущенко, както и в офисите на самия „Енергоатом“.

          Изданието посочва, че Миндич е ключова фигура в корупционните потоци, включително в сферата на отбранителните поръчки. Според NYT, именно в неговия апартамент са се провеждали неформални срещи между Зеленски, шефа на президентската канцелария Андрий Ермак и други високопоставени чиновници. Именно там били монтирани подслушвателни устройства, които записали разговори за договаряне на корупционни сделки.

          Вестникът напомня, че Зеленски дойде на власт през 2019 г. с обещанието да изкорени корупцията, но по данни на изданието мащабите на злоупотребите в Украйна са нараснали след началото на СВО (специалната военна операция).

          „Последният скандал само затвърждава усещането, че корупцията остава неразделна част от политическата система на страната,“ заключава The New York Times.

          Според публикация на The New York Times, украинските антикорупционни институции засилват натиска върху правителството на Володимир Зеленски, след като администрацията му се опитала да ограничи тяхната дейност.

          - Реклама -

          Вчера Националното антикорупционно бюро (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) обявиха, че са разкрили голяма корупционна схема в държавната атомна компания „Енергоатом“. Разследването, продължило 15 месеца, е събрало около 1000 часа аудиозаписи, документиращи работата на престъпна група, която изисквала до 15% подкупи от изпълнителите на обществени поръчки чрез натиск върху ръководството на компанията.

          „След продължително разследване украинските антикорупционни органи се натъкнаха на мрежа от зависимости и злоупотреби, достигащи до най-високите етажи на властта,“ отбелязва The New York Times.

          Обиски са били извършени в дома на бизнесмена Тимур Миндич, близък до продуцентското студио „Квартал 95“ и често наричан „портфейла на Зеленски“. Претърсвания е имало и в жилището на министъра на правосъдието Герман Галущенко, както и в офисите на самия „Енергоатом“.

          Изданието посочва, че Миндич е ключова фигура в корупционните потоци, включително в сферата на отбранителните поръчки. Според NYT, именно в неговия апартамент са се провеждали неформални срещи между Зеленски, шефа на президентската канцелария Андрий Ермак и други високопоставени чиновници. Именно там били монтирани подслушвателни устройства, които записали разговори за договаряне на корупционни сделки.

          Вестникът напомня, че Зеленски дойде на власт през 2019 г. с обещанието да изкорени корупцията, но по данни на изданието мащабите на злоупотребите в Украйна са нараснали след началото на СВО (специалната военна операция).

          „Последният скандал само затвърждава усещането, че корупцията остава неразделна част от политическата система на страната,“ заключава The New York Times.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          1100 Л/КВ.М: Невиждан потоп удави остров Лесбос (ВИДЕО)

          Екип Евроком -
          Нощен порой на гръцкия остров Лесбос предизвика сериозни наводнения в западната част на егейския остров, като потопи домове и предприятия.Вследствие на бедствието местните власти...
          Война

          Руската армия удари с „Кинжали“ Главния център за радиоелектронно разузнаване на ГУР и летище за F-16 в Украйна

          Иван Христов -
          Руската армия нанесе удари с хиперзвукови ракети „Кинжал“ по Главния център за радиоелектронно разузнаване на Главното разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната на...
          Война

          ФСБ осуети отвличане на изтребител МиГ-31 с хиперзвукова ракета „Кинжал“ от Украйна

          Иван Христов -
          Руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) обяви осуетяването на операция на украинското военно разузнаване за отвличане на руски изтребител МиГ-31, оборудван с хиперзвукова ракета...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions