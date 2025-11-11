Регионалният министър: Знаете какво означава да работим без бюджет

Правителството изрази увереност, че държавният бюджет за 2026 г. ще бъде приет в срок, като подчерта неговата историческа значимост – това ще бъде първият бюджет, изготвен в евро, във връзка с присъединяването на България към еврозоната.
Позицията беше потвърдена от министъра на регионалното развитие Иван Иванов и от премиера Росен Желязков.
Коментарът му дойде след като той даде старт на реконструкцията на ВиК мрежата в града. Иванов подчерта, че проектът за бюджет съдържа множество политики в полза на гражданите, общините и бизнеса.
Министърът предупреди за сериозните последици, ако финансовата рамка не бъде приета навреме:
