Регионалният министър: Знаете какво означава да работим без бюджет

Правителството изрази увереност, че държавният бюджет за 2026 г. ще бъде приет в срок, като подчерта неговата историческа значимост – това ще бъде първият бюджет, изготвен в евро, във връзка с присъединяването на България към еврозоната.

- Реклама -

Позицията беше потвърдена от министъра на регионалното развитие Иван Иванов и от премиера Росен Желязков.

„Бюджетът ще бъде приет, вярвам в това, в срок, защото това е първият бюджет в евро, защото влизаме в еврозоната – това е един изключително важен бюджет,“ заяви министър Иванов пред журналисти в Сандански.

Коментарът му дойде след като той даде старт на реконструкцията на ВиК мрежата в града. Иванов подчерта, че проектът за бюджет съдържа множество политики в полза на гражданите, общините и бизнеса.

„Важното е да приключат всички разговори със социалните партньори – със синдикатите и работодателските организации, за да може да мине през Министерския съвет и Народното събрание,“ допълни той.

Министърът предупреди за сериозните последици, ако финансовата рамка не бъде приета навреме: