НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 11.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Регионалният министър: Знаете какво означава да работим без бюджет

          0
          19
          СНИМКА: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Правителството изрази увереност, че държавният бюджет за 2026 г. ще бъде приет в срок, като подчерта неговата историческа значимост – това ще бъде първият бюджет, изготвен в евро, във връзка с присъединяването на България към еврозоната.

          - Реклама -

          Позицията беше потвърдена от министъра на регионалното развитие Иван Иванов и от премиера Росен Желязков.

          „Бюджетът ще бъде приет, вярвам в това, в срок, защото това е първият бюджет в евро, защото влизаме в еврозоната – това е един изключително важен бюджет,“ заяви министър Иванов пред журналисти в Сандански.

          Коментарът му дойде след като той даде старт на реконструкцията на ВиК мрежата в града. Иванов подчерта, че проектът за бюджет съдържа множество политики в полза на гражданите, общините и бизнеса.

          Желязков: На 1 януари ще направим много решителна стъпка към завършване на евроинтеграцията Желязков: На 1 януари ще направим много решителна стъпка към завършване на евроинтеграцията

          „Важното е да приключат всички разговори със социалните партньори – със синдикатите и работодателските организации, за да може да мине през Министерския съвет и Народното събрание,“ допълни той.

          Министърът предупреди за сериозните последици, ако финансовата рамка не бъде приета навреме:

          „Знаете какво означава държавата да работи без бюджет – застой и никакво развитие на каквито и да е процеси.“

          Правителството изрази увереност, че държавният бюджет за 2026 г. ще бъде приет в срок, като подчерта неговата историческа значимост – това ще бъде първият бюджет, изготвен в евро, във връзка с присъединяването на България към еврозоната.

          - Реклама -

          Позицията беше потвърдена от министъра на регионалното развитие Иван Иванов и от премиера Росен Желязков.

          „Бюджетът ще бъде приет, вярвам в това, в срок, защото това е първият бюджет в евро, защото влизаме в еврозоната – това е един изключително важен бюджет,“ заяви министър Иванов пред журналисти в Сандански.

          Коментарът му дойде след като той даде старт на реконструкцията на ВиК мрежата в града. Иванов подчерта, че проектът за бюджет съдържа множество политики в полза на гражданите, общините и бизнеса.

          Желязков: На 1 януари ще направим много решителна стъпка към завършване на евроинтеграцията Желязков: На 1 януари ще направим много решителна стъпка към завършване на евроинтеграцията

          „Важното е да приключат всички разговори със социалните партньори – със синдикатите и работодателските организации, за да може да мине през Министерския съвет и Народното събрание,“ допълни той.

          Министърът предупреди за сериозните последици, ако финансовата рамка не бъде приета навреме:

          „Знаете какво означава държавата да работи без бюджет – застой и никакво развитие на каквито и да е процеси.“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Валежите спират в сряда, следобед ще е слънчево

          Пламена Ганева -
          Минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, в котловините по-ниски, а в София – около 2°. Преди обяд над Източна България облачността ще е...
          Икономика

          Гърция разкри ДДС измама с българска фирма „фантом“ при търговия с луксозни автомобили

          Георги Петров -
          Гръцките данъчни власти разобличиха сложна схема за измама с ДДС, свързана с трансгранична търговия на употребявани автомобили в рамките на ЕС, съобщи атинският вестник...
          Общество

          Голямото затваряне в Ямбол: финалът на кръговото идва с неудобства

          Пламена Ганева -
          Едно от ключовите кръстовища в Ямбол, разположено на бул. „Крайречен“ при Биков мост и ул. „Крали Марко“, ще бъде напълно затворено за движение на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions