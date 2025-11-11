НА ЖИВО
          Робърт Де Ниро създава движение срещу президента Доналд Тръмп: „Време е за съпротива"

          Снимка: Guillaume Horcajuelo / БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Американският актьор Робърт Де Ниро влиза активно в политическата сцена със създаването на опозиционно движение срещу текущия президент на САЩ Доналд Тръмп, съобщава френското издание „Депеш“ в репортаж от Ню Йорк.

          Новината за старта на движението, наречено „Съпротива“, бе обявена в навечерието на три ключови вота – изборите за кмет на Ню Йорк и за губернатори на щатите Ню Джърси и Вирджиния. И трите гласа бяха спечелени от кандидати на Демократическата партия, което се тълкува като сигнал, че тя започва да се възстановява след изборната загуба от миналата година, когато Тръмп победи Камала Харис.

          „Всички ние сме съсипани от това, което се случва в нашата страна. Да видиш хората по улиците е вдъхновяващо, но трябва да направим много повече“, казва Де Ниро във видеоклип, публикуван на уебсайта на движението.

          Актьорът призовава американците да се обединят чрез „Съпротива“, за да се противопоставят „на лидерите, които управляват чрез глупост, корупция и отмъщение“.

          Основателите на движението са Майлс Тейлър, бивш високопоставен служител в Министерството на вътрешната сигурност по време на първия мандат на Тръмп, и Ксандър Шулц, предприемач и прогресивен активист. Те се обръщат към Де Ниро като към символ на гражданска позиция срещу политическото статукво.

          Видеото, с което движението стартира, завършва с кадър на Доналд Тръмп, представен с свинска зурла — ясен знак за протестния дух на инициативата.

          Де Ниро от години е сред най-яростните критици на Тръмп. Още през 2016 г. актьорът го нарече „свиня, мошеник и срам за страната“ и дори заяви, че „би искал да го фрасне по муцуната“.

          Мнозина американци обаче са скептични към ефекта от политическата му намеса.

          „На хората им писна привилегировани знаменитости да ни казват какво да мислим“, казва 39-годишният нюйоркчанин Марк, цитиран от „Депеш“.
          „Но не можем да стоим безучастно. Де Ниро има право да се бори за идеите си“, контрира приятелката му Кат.

          Според проучвания, повече от половината американци не одобряват, когато звезди се ангажират с политика. В същото време обаче малцина остават безразлични, когато една от най-разпознаваемите фигури на Холивуд реши да влезе в открита битка с президента.

          Със създаването на „Съпротива“ Робърт Де Ниро се стреми да превърне своята публична позиция в реално политическо действие — „мирна, законна и решителна борба“ срещу управлението на Доналд Тръмп.

          1 коментар

          1. Де компиро е изкукал тотално, по полезно ще му бъде да си поръча екип за сменяне на памперси! Жалък кравар!

