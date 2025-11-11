Роберт Фицо се обяви срещу „репарационния заем“ за Украйна от замразените руски активи

Премиерът Роберт Фицо заяви, че Словакия се противопоставя на плана на Европейския съюз (ЕС) да предостави на Украйна заем от 185 милиарда евро, финансиран от замразени руски активи, съхранявани предимно в Брюксел, съобщава European Conservative.

- Реклама -

Словашкият премиер Роберт Фицо потвърди несъгласието си с плана, както и унгарският премиер Виктор Орбан.

„Искаме ли да прекратим войната в Украйна или я подхранваме? Ще дадем на Украйна 140 милиарда евро, за да продължи войната. Какво означава това? Че войната ще продължи поне още две години“, заяви словашкият премиер.

По думите му, Словакия „няма да участва в никаква правна или финансова програма“, насочена към използване на замразени руски активи за финансиране на военните разходи на Украйна, отбелязвайки, че подобни действия само биха удължили войната.

Съветникът на унгарския премиер Балаш Орбан съобщи, че Унгария обмисля сформирането на съюз с Чехия и Словакия, за да се противопостави на подкрепата на ЕС за Украйна.