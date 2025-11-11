НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 11.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Роналдо разкри кога спира с футбола

          Португалската звезда намекна, че ще се оттегли след една или две години

          0
          5
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Кристиано Роналдо най-сетне сложи край на спекулациите около бъдещето си. По време на видео участие на световна среща за туризъм и инвестиции в Саудитска Арабия 40-годишният нападател сподели, че планира да приключи футболната си кариера „в близко бъдеще“, което може да означава след година или две.

          - Реклама -

          „Наистина се наслаждавам на момента. Вкарвам голове, чувствам се бърз и остър. Но нека бъдем честни – под ‘скоро’ имам предвид вероятно една или две години“, каза Роналдо с усмивка.

          Легендата на португалския футбол увери, че се чувства отлично и все още изпитва удоволствие от играта. В момента той защитава цветовете на „Ал-Насър“, с който има договор до 2027 година, и продължава да бъде водеща фигура в саудитското първенство.

          С повече от 950 гола в кариерата си Роналдо остава сред най-резултатните футболисти в историята. Той не крие и мечтата си да играе на още едно Световно първенство – трофеят, който липсва в иначе пълната му витрина с отличия.

          Кристиано Роналдо най-сетне сложи край на спекулациите около бъдещето си. По време на видео участие на световна среща за туризъм и инвестиции в Саудитска Арабия 40-годишният нападател сподели, че планира да приключи футболната си кариера „в близко бъдеще“, което може да означава след година или две.

          - Реклама -

          „Наистина се наслаждавам на момента. Вкарвам голове, чувствам се бърз и остър. Но нека бъдем честни – под ‘скоро’ имам предвид вероятно една или две години“, каза Роналдо с усмивка.

          Легендата на португалския футбол увери, че се чувства отлично и все още изпитва удоволствие от играта. В момента той защитава цветовете на „Ал-Насър“, с който има договор до 2027 година, и продължава да бъде водеща фигура в саудитското първенство.

          С повече от 950 гола в кариерата си Роналдо остава сред най-резултатните футболисти в историята. Той не крие и мечтата си да играе на още едно Световно първенство – трофеят, който липсва в иначе пълната му витрина с отличия.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Левски фаворит на букмейкърите за титлата

          Станимир Бакалов -
          Левски загуби с 0:1 от ЦСКА в събота, но въпреки това вече е фаворит на букмейкърите за титлата. Причината е огромната криза, в която...
          Футбол

          6600 лева глоби след дербито Левски – ЦСКА

          Николай Минчев -
          Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз обяви глобите и наказанията след 15-ия кръг в Първа лига. През изминалия уикенд се проведе Вечното дерби като...
          Футбол

          Левски съди фен на отбора за близо 20 хиляди лева

          Николай Минчев -
          Ръководството на Левски си държи на думата и вече съди свой фен, заради глоба от БФС по клуба. От „Герена“ са завели дело срещу...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions