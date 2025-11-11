Роналдо разкри кога спира с футбола

Кристиано Роналдо най-сетне сложи край на спекулациите около бъдещето си. По време на видео участие на световна среща за туризъм и инвестиции в Саудитска Арабия 40-годишният нападател сподели, че планира да приключи футболната си кариера „в близко бъдеще“, което може да означава след година или две.

„Наистина се наслаждавам на момента. Вкарвам голове, чувствам се бърз и остър. Но нека бъдем честни – под ‘скоро’ имам предвид вероятно една или две години“, каза Роналдо с усмивка.

Легендата на португалския футбол увери, че се чувства отлично и все още изпитва удоволствие от играта. В момента той защитава цветовете на „Ал-Насър“, с който има договор до 2027 година, и продължава да бъде водеща фигура в саудитското първенство.

С повече от 950 гола в кариерата си Роналдо остава сред най-резултатните футболисти в историята. Той не крие и мечтата си да играе на още едно Световно първенство – трофеят, който липсва в иначе пълната му витрина с отличия.