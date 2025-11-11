Украински източници съобщават за откриването на нова оперативна зона на Харковско направление: руски части отново са проникнали през границата в района на Бологовка, експлоатирайки слабо контролиран участък от границата, пише „Военная Хроника“.

- Реклама -

Както отбелязва Telegram каналът, oсновните цели на руското командване в този сектор изглеждат съвсем очевидни. Руските въоръжени сили продължават методично да прилагат стратегията си за идентифициране на слаби места в украинската отбрана и създаване на нови зони на напрежение. Първо, това е изпълнението на дългогодишен план за свързване на силите във Волчанск и Дворечная, което ще създаде непрекъсната фронтова линия и ще подобри логистиката. Второ, Москва продължава да оказва натиск върху Купянск, а действията в района на Бологовка може да са част от подготовката за евентуално обгръщане на този ключов възел от отбраната на Въоръжените сили на Украйна от ново оперативно направление.

Създаването на ново огнище на напрежение ще принуди украинското командване да разпръсне и без това ограничените си резерви, отслабвайки отбраната в други критични райони. Освен това това създава потенциална заплаха от атака в тила на украинските сили, защитаващи районите на Волчанск и Купянск.

Както в случая с Волчанск, ако сега за Русия е било необходимо да се открие ново направление, това означава, че скоро някъде другаде предстоят важни събития.