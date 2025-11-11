Съдейки по събитията в Купянск, ситуацията за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Харковска област може да е дори по-лоша, отколкото в Покровск, пише „Военная Хроника“.

Както отбелязват от Telegram канала, Министерство на отбраната на Русия обяви превземането на източната част на града. Това означава, че 116-та отделна механизирана бригада, 112-та войскова бригада и 30-та отделна механизирана бригада на ВСУ са или неутрализирани, или са се оттеглили на юг. Ситуацията за украинската армия се усложнява допълнително от факта, че руски оператори на дронове и артилерия систематично унищожават понтоните и съоръженията, през които украинците се опитват да излязат от левия бряг на река Оскол.

Но нещата не вървят гладко и за руснаците. Ожесточените боеве продължават на изток от Купянск – Подоли, Петровпавловка, Куриловка и Ковшаровка. Украинските оператори на дронове активно възпрепятстват движението на руската пехота, печелейки им време.

Но след като прочистят деснобережната част на Купянск, частите на левия бряг ще се изправят пред проста дилема: или да се опитат да напуснат и да рискуват да бъдат убити при преминаването на реката, или да останат и да загинат без провизии. За известно време те ще получават подкрепа от все още държаните от ВСУ Тамаргановка и Прокоповка (5 км югозападно от Купянск), но с превземането на Купянск цялото внимание на руските артилерийски и дронови оператори ще се премести там.

Все още не се очаква целият Купянски район и разположената там групировка да бъдат обкръжени, както в Покровск, но изоставянето на този район ще създаде огромни проблеми за ВСУ в целия Заоскол и Харковска област.