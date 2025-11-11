Русия удари Измаил: поразени са няколко енергийни обекта и железопътно депо

В нощта на 11 ноември руските въоръжени сили предприеха масирана атака с помощта на дронове в района на Измаил, в южната част на Одеска област, причинявайки пожари в няколко енергийни обекта и повреждайки депо на украинските железници

Пресслужбата на Одеската областна прокуратура съобщи пред УНИАН, че руснаците са атакували Измаилския район. Обстрелът е повредил енергийната и промишлена инфраструктура в района, както и частен дом и автомобил в град Измаил. При нападението е ранен един човек.

Според Олег Кипер, ръководител на Одеската областна държавна администрация, въпреки активната работа на силите за противовъздушна отбрана в южната част на региона, има щети по гражданската енергийна и транспортна инфраструктура.

„Ударите причиниха пожари в няколко енергийни обекта, които бързо бяха потушени от спасители. Депото и административните сгради на Укрзализница също бяха повредени“, съобщи служителят.

Той уточни, че раненият е получил шрапнелни рани.

Според Кипер, критичната инфраструктура в момента работи на генератори и са създадени точки на неуязвимост.