      вторник, 11.11.25
          Русия удари Измаил: поразени са няколко енергийни обекта и железопътно депо

          Руски удар в Измаил
          Руски удар в Измаил
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          В нощта на 11 ноември руските въоръжени сили предприеха масирана атака с помощта на дронове в района на Измаил, в южната част на Одеска област, причинявайки пожари в няколко енергийни обекта и повреждайки депо на украинските железници

          Пресслужбата на Одеската областна прокуратура съобщи пред УНИАН, че руснаците са атакували Измаилския район. Обстрелът е повредил енергийната и промишлена инфраструктура в района, както и частен дом и автомобил в град Измаил. При нападението е ранен един човек.

          Според Олег Кипер, ръководител на Одеската областна държавна администрация, въпреки активната работа на силите за противовъздушна отбрана в южната част на региона, има щети по гражданската енергийна и транспортна инфраструктура.

          „Ударите причиниха пожари в няколко енергийни обекта, които бързо бяха потушени от спасители. Депото и административните сгради на Укрзализница също бяха повредени“, съобщи служителят.

          Той уточни, че раненият е получил шрапнелни рани.

          Според Кипер, критичната инфраструктура в момента работи на генератори и са създадени точки на неуязвимост.

