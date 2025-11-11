НА ЖИВО
      вторник, 11.11.25
          Война

          Руската армия изхвърли ВСУ от Новоуспеновское в Запорожка област

          Групировка войски Восток
          Групировка войски Восток
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Войници от руската групировка войски „Восток“ продължиха настъплението си след превземането на село Новое и с решителен удар изтласкаха украинските бойци от Новоуспеновское в Запорожка област. Това съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

           „След освобождаването на Новое, щурмови части на 114-ти мотострелков полк от 127-ма дивизия на 5-та гвардейска комбинирана армия на Източната група сили, продължавайки настъплението си, решително изтласкаха противника от Новоуспеновское в Запорожка област“, ​​се казва в изявлението.

          Министерството подчерта, че героизмът, издръжливостта и решителността на бойците на групата са осигурили уверено напредване и затвърждаване на контрола над нов сектор на Запорожкото направление.

